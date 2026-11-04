علیرضا کاظمی در مراسم آبان ۱۴۰۵ با گرامیداشت یاد شهدا، بر نقش کلیدی دانش‌آموزان در مقابله با تحریم‌ها و تلاش برای پیشرفت علمی کشور تأکید کرد.

علیرضا کاظمی ، وزیر آموزش و پرورش ، صبح امروز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ در مراسم نواختن زنگ استکبارستیزی که در دبیرستان دخترانه حضرت نرجس سلام الله علیها واقع در منطقه ۶ شهر تهران برگزار شد، به تشریح پیامدهای تاریخی این تاریخ و جایگاه نوجوانان در تحولات سیاسی پرداخت. وی با حضور در میان دانش‌آموزان، بر اهمیت حفظ روحیه مقاومت و پیوند عمیق میان نسل امروز با آرمان‌های پیشینیان تأکید کرد.

مراسم آبان و یادبودهای تاریخی

این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و دانشجو برگزار گردید و کاظمی در سخنرانی خود به تاریخچه پرفراز و نشیب آبان‌ماه در مبارزات ملت ایران اشاره داشت. وی بیان کرد که سیزدهم آبان سال ۱۳۴۳ مصادف با تبعید امام خمینی (ره) است که یکی از نقاط عطف در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود. این تاریخ در کنار شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸، نقش پررنگ نسل جوان در مقابله با سلطه‌گری‌های خارجی را به تصویر می‌کشد.

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چالش‌های تحریمی و ایستادگی ملی

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تحولات اخیر و تلاش دشمنان برای تضعیف اراده ملی پرداخت. وی خاطرنشان کرد که در ۴۷ سال گذشته، جمهوری اسلامی ایران با انواع فشارها، تحریم‌ها و اقدامات خصمانه مواجه بوده است. کاظمی افزود که دشمنان در برابر اراده محکم ملت ایران، دانش‌آموزان و دانشجویان، بار دیگر با اقدامات جنگی وحشیانه تلاش کرده‌اند تا مقاومت این سرزمین را خدشه‌دار کنند.

مسئولیت نسل جوان و دستاوردهای علمی

کاظمی با اشاره به شهادت دانش‌آموزان مظلوم میناب و لامرد در جریان جنگ، نسل نوجوان را میراث‌دار ۳۶ هزار دانش‌آموز شهیدی دانست که در برابر دشمن ایستادگی کردند. وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد که دانش‌آموزان مسئولیت مهمی در پاسداری از استقلال و پیشرفت ایران بر عهده دارند و باید با تقویت ایمان و باورهای دینی، در برابر تلاش‌های دشمن برای تضعیف روحیه ایستادگی مقاومت کنند. وی همچنین پیشرفت‌های علمی در حوزه قدرت موشکی و توانمندی هسته‌ای را نتیجه تلاش نسل‌های مختلف دانست.

همبستگی و نقش‌آفرینی در مدرسه

در پایان این آیین، وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت همبستگی اجتماعی، همدلی، وحدت و ولایت‌مداری برای ماندن در مسیر استکبارستیزی تأکید کرد. وی از دانش‌آموزان خواست تا علاوه بر تحصیل، در فعالیت‌های مختلف مدرسه مانند تشکل‌های دانش‌آموزی و فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی نیز نقش‌آفرینی کنند. کاظمی معتقد است که حضور در این فعالیت‌ها، فرصتی ارزشمند برای تمرین مشارکت اجتماعی و پرورش مسئولیت‌پذیری در نسل آینده ایران است.