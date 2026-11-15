اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا خواستار استعفا و انتخاب مدیرعامل جدید برای انویدیا شد و هیئت مدیره را ملزم به پاسخگویی فوری درباره رعایت محدودیت‌های صادراتی به چین کرد.

اسکات بسنت ، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه طی مصاحبه‌ای صریح و تعیین‌کننده بر ضرورت بازنگری جدی در ساختار مدیریتی شرکت انویدیا و تغییرات گسترده در رهبری این غول فناوری تأکید کرد. او در گفت‌وگو با برنامه "ساندی مورنینگ فیوچرز" در شبکه خبری فاکس نیوز اظهار داشت که رویدادهای اخیر در شرکت انویدیا نشان‌دهنده یک بحران مدیریتی عمیق است که نیازمند تحولی اساسی در بدنه رهبری این سازمان می‌باشد.

بسنت با اشاره به استعفای اخیر جنسن هوانگ، مدیرعامل پیشین انویدیا، صراحتاً پیشنهاد کرد که هیئت‌مدیره این شرکت باید برای پر کردن جایگاه خالی مدیرعاملی، به دنبال گزینه‌ای از خارج از سازمان باشد. وزیر خزانه‌داری آمریکا بیان کرد که با توجه به تحولات درون‌سازمانی رخ داده، رویکرد فعلی کافی نبوده و شرکت به یک تغییر مدیریتی ریشه‌ای نیاز دارد تا اعتماد از دست رفته را بازیابی کند.

Also read طالبان پخش هرگونه محتوای کریکت را در رادیوهای قندهار ممنوع کرد

در بخش مهمی از این بیانیه، وزیر خزانه‌داری آمریکا هیئت‌مدیره انویدیا و مشاوران حقوقی مستقل آن را ملزم کرد که ظرف مدت ۱۰ روز به پرسش‌های جدی پیرامون فرهنگ سازمانی شرکت در زمینه رعایت مقررات پاسخ دهند. این درخواست ناظر بر نگرانی‌های فزاینده مقامات آمریکایی درباره نحوه نظارت بر فعالیت‌های تجاری این شرکت و انطباق کامل آن با قوانین سخت‌گیرانه صادراتی ایالات متحده است.

بسنت با ارجاع به گزارش‌های منتشر شده مبنی بر فروش تراشه‌های پیشرفته از طریق شرکت‌های واسط در کشور سنگاپور، سوالات حساسی را درباره آگاهی مدیران ارشد انویدیا از نقض احتمالی محدودیت‌های صادراتی مطرح کرد. وی پرسید که آیا مدیریت این شرکت نشانه‌های واضحی از دور زدن قوانین را نادیده گرفته است یا خیر و تأکید کرد که موفقیت تجاری در حوزه فناوری نمی‌تواند عذر موجهی برای نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی و تحریم‌ها باشد.

در پی انتشار گزارش‌هایی درباره روابط خارج از چارچوب ازدواج جنسن هوانگ، از جمله ارتباط با زنی که مظنون به همکاری با نهادهای اطلاعاتی چین شناخته می‌شود، این مدیرعامل بزرگ در روز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه از سمت خود استعفا داد. شرکت انویدیا اعلام کرده است که کولت کرس، مدیر ارشد مالی این شرکت، تا زمان انتخاب و تعیین مدیرعامل جدید و دائمی، مأموریت مدیریت اجرایی سازمان را بر عهده خواهد داشت.

در این میان، گزارش‌های متناقضی درباره جانشینی هوانگ منتشر شده است؛ پرزیدنت ترامپ پیش‌تر پیشنهاد کرده بود که تیم کوک، مدیرعامل پیشین شرکت اپل، می‌تواند گزینه مناسبی برای رهبری انویدیا باشد. همزمان، روزنامه فایننشال تایمز گزارش داده که هیئت‌مدیره انویدیا با رنه هاس، مدیرعامل شرکت آرم، درباره احتمال جانشینی هوانگ مذاکره کرده است و پرزیدنت ترامپ نیز از ادامه تحقیقات اف‌بی‌آی درباره ارتباطات مشکوک مدیرعامل سابق خبر داده است.