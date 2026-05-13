سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات دولت پس از جنگ ۱۲ روزه و پیش از جنگ ۴۰ روزه، بیان کرد: برای حمایت از واحدهای آسیبدیده، ۶ بسته حمایتی طراحی شده است. یکی از این لایهها به صنایع بزرگ اختصاص داشت و شامل برنامههای بازسازی و نوسازی در بخشهایی مانند صنعت فولاد، پتروشیمی و همچنین بازسازی تأسیسات گازی در عسلویه بود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای حمایت از واحدهای آسیبدیده، ۶ بسته حمایتی طراحی شده است، اظهار کرد: یکی از این لایهها مربوط به صنایع بزرگ است که شامل برنامههای بازسازی و نوسازی در بخشهایی مانند صنعت فولاد و پتروشیمی و همچنین بازسازی تأسیسات گازی در عسلویه است.
سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در شبکه خبر سیما با اشاره به اقدامات دولت پس از جنگ ۱۲ روزه و پیش از جنگ ۴۰ روزه، اظهار کرد: از همان ایام تابستان، با توجه به احتمال وقوع مجدد درگیریها، دولت با بهرهگیری از تجربیات جنگ ۱۲ روزه، برنامهای جامع برای مدیریت شرایط احتمالی جنگ تدوین و سیاستگذاری کرد. مصوبات لازم در این زمینه در دولت و همچنین در سطوح عالی تصمیمگیری و اتاق جنگ به تصویب رسید تا دستگاهها بتوانند نقش و مأموریتهای خود را بهدرستی ایفا کنند.
مدنیزاده یکی از مهمترین محورهای این برنامه را نحوه حکمرانی اقتصادی در شرایط بحران عنوان کرد و گفت: با تفویض اختیارات گسترده به وزرا، مسئولان استانی، استانداران و مدیران اجرایی، اداره کشور و بهویژه مدیریت امور اقتصادی مردم بهصورت غیرمتمرکز دنبال شد. وی تأکید کرد: در واقع، دولت الگوی متناسبی برای اداره اقتصاد کشور در شرایط جنگی طراحی و اجرا کرد تا ضمن حفظ ثبات اقتصادی، خدمات مورد نیاز مردم بدون اختلال ادامه یابد
وزیر اقتصاد بانک مرکزی ایران اقتصاد اعضای کابین دهد Soltani حpandemieonun Olmak کیاه صورت