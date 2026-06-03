وزیر امور خارجه ترکیه در سفر خود به اندونزی با رئیسجمهور و وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد و درباره تقویت همکاریها در حوزههای مختلف的报告.
در孕持续 در اندونزی ، وزیر امور خارجه ترکیه ، هکان فیدان، پس از دیدار با مقامات اندونزی ایی از جمله رئیسجمهور پرابوو سوبیانتو و وزیر امور خارجه ، اعلام کرد که گفتوگوها بسیار سازنده بوده و طیف وسیعی از موضوعات از جمله صنایع دفاعی، انرژی، حملونقل، هوش مصنوعی و بخش غذای حلال مورد بحث قرار گرفته است.
او افزود که پروژههایی که به افزایش حجم تجارت دو کشور به هدف ۱۰ میلیارد دلاری установленных توسط رجب طیب اردوغان و همتای اندونزیایی کمک میکند، به تفصیل بررسی شد و هر دو طرف چشمانداز مشترکی برای دستیابی به نتایج ملموستر و مؤثرتر در دوره آینده ارائه کردند. همچنین مسائل منطقهای و جهانی به ویژه تحولات خاورمیانه و موازنههای راهبردی در آسیا و اقیانوسیه مورد بحث قرار گرفت و هماهنگی در قبال فلسطین ادامه خواهد داشت
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