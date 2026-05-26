وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام تصویب مصوبهٔ بازگشایی اینترنت توسط ستاد ویژهٔ ساماندهی فضای مجازی، جزئیات فرآیند بازگرداندن خدمات اینترنتی به وضعیت پیش از قطع را توضیح داد و بر اهمیت زیرساخت دیجیتال برای اقتصاد و امنیت کشور تأکید کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز گذشته در نشست ویژهٔ ستاد ساماندهی فضای مجازی ، گام‌های عملی برای بازگشایی مجدد اینترنت پس از قطع شدۀ دی‌ماه ۱۴۰۴ را تشریح کرد.

وی با اشاره به تصویب مصوبهٔ بازگشایی اینترنت توسط ستاد، گفت با دستور مستقیم رئیس‌جمهوری و پس از برگزاری سه جلسهٔ فشردهٔ کارشناسی و اولین جلسهٔ رسمی ستاد، فرآیند بازگرداندن خدمات اینترنتی به وضعیت پیش از قطع آغاز شده است. در این راستا، مسئولیت ستاد به آقای دکتر عارف واگذار شد و در عرض تنها سیزده روز، جلسه‌های پیش‌نیاز با حضور نمایندگان دستگاه‌های کلیدی برگزار شد که نشان از جدیت دولت در رفع مشکلات زیرساختی دارد.

در اولین جلسهٔ رسمی، از پانزده عضو اصلی، یازده نفر حضور داشتند و مصوبهٔ بازگشایی اینترنت با نمرهٔ نه رای موافق و دو رای مخالف به تصویب رسید. مصوبهٔ دوم به نحوهٔ عملکرد دبیرخانهٔ ستاد و تشکیل کارگروه‌های تخصصی جهت پیگیری مستمر حکمرانی هماهنگ فضای مجازی اختصاص یافت.

پس از صدور دفتر رهبری، این تصمیم به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارجاع شد و هم‌اکنون تیم فنی وزارت اقدامات عملی برای بازگرداندن خطوط اینترنت به حالت عادی را در حال اجرا دارد. وزیر افزود که هدف اصلی دولت چهاردهٔم، کاهش عوارض ناشی از قطعی ارتباطات و حفظ پایداری خدمات برای کسب‌وکارها و شهروندان است و در این مسیر بین ملاحظات امنیتی، فنی و اجتماعی تعادل برقرار خواهد شد.

وی بیان کرد که اینترنت نه تنها یک ابزار ارتباطی بلکه زیرساختی حیاتی برای اقتصاد، آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل و امنیت سایبری محسوب می‌شود؛ بنابراین هر گونه قطعی گسترده می‌تواند تبعات زنجیره‌ای جدی بر زندگی مردم و پایداری خدمات داشته باشد. در ادامه، دبیر ستاد ویژهٔ ساماندهی فضای مجازی تأکید کرد که محدودیت‌های اینترنتی اخیر خسارات قابل توجهی به اقتصاد دیجیتال، کسب‌وکارهای آنلاین و چرخهٔ خدمات کشوری وارد کرده و ادامهٔ این وضعیت می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری، مهاجرت نیروی انسانی نخبه و گسترش الگوهای ارتباطی خارج از چارچوب حکمرانی رسمی شود.

وی همچنین به اهداف برنامهٔ هفتم توسعه در حوزهٔ ارتباطات اشاره کرد و اظهار داشت که دستیابی به سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۱۴۰۷ بدون فراهم‌سازی زیرساخت‌های پایدار دیجیتال امکان‌پذیر نخواهد بود. دولت چهاردهم متعهد به تحقق این هدف است و برای این منظور به تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و حفظ عدالت ارتباطی می‌پردازد.

وزیر ارتباطات با تشکر از تصمیمات مسوولانهٔ دکتر پزشکیان در تشکیل ستاد و از پیگیری مستمر دکتر عارف و سایر اعضای ستاد برای استیفای حقوق ملی و بازگرداندن ثبات ارتباطی، اظهار داشت که این رویداد نماد پایداری، اعتماد ملی و ثبات دیجیتال است. وی افزود که دولت با ادامهٔ هماهنگی نهادی، تقویت حکمرانی یکپارچه و پرهیز از تصمیمات ناسازگار، مسیر بازگشت به خدمات اینترنتی پایدار و قابل اتکا را پیش خواهد گرفت





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

فضای مجازی بازگشایی اینترنت دستور ریاست‌جمهوری اقتصاد دیجیتال دولت چهاردهم

United States Latest News, United States Headlines