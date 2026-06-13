معاون آموزشی وزارت علوم اعلام کرد که آزمون جامع دکتری همچنان در نظام آموزشی باقی است، اما دانشگاه‌ها می‌توانند با معیارهایی چون معدل بالای ۱۸، مقاله یا طرح ویژه، برخی دانشجویان را از این آزمون معاف کنند؛ مسأله‌ای که بحث‌های جدیدی درباره آینده ارزیابی دکتری ایجاد می‌کند.

در سال‌های اخیر آزمون جامع دکتری به یکی از بحث‌انگیزترین موضوعات نظام آموزشی ایران تبدیل شده است. این آزمون که پس از پایان واحدهای درسی و پیش از ورود به فاز پژوهشی و نگارش رساله برگزار می‌شود، همواره به عنوان آزمونی دشوار و پر استرس برای دانشجویان توصیف شده و نقدهای فراوانی از سوی دانشجویان و اساتید به خود جلب کرده است.

در همین باره، ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، اخیراً در جلسه‌ای که به گزارش خبرنگار SNNTV پوشش داده شد، بیانیه‌ای ارائه کرد که نشان می‌دهد آزمون جامع حذف نشده اما دیگر مسیر تک‌بعدی ارزیابی دانشجویان دکتری نخواهد بود. وی گفت بر اساس مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی، مؤلفه‌های دیگری مانند معدل بالای ۱۸، داشتن مقاله علمی یا طرح پژوهشی ویژه می‌توانند به‌جای آزمون جامع به‌کار روند.

این اجازه به دانشگاه‌ها و گروه‌های آموزشی داده می‌شود تا در صورت برخوردار بودن دانشجو از این شرایط، او را از شرکت در آزمون جامع معاف کنند. اگرچه این پیام می‌تواند به‌نظر بیاید که شایعات حذف آزمون جامع پایان یافته، ولی در واقع نشانگر ورود نظام آموزش عالی به مرحله‌ای جدید از بازنگری در شیوه‌های ارزیابی است؛ مرحله‌ای که در آن ارزیابی مستمر و ترکیبی از سوابق تحصیلی و پژوهشی جایگزین آزمون‌های یکبار مصرف می‌شود.

آزمون جامع همواره به‌عنوان آخرین سد علمی پیش از شروع پژوهش و تدوین رساله شناخته می‌شده و هدف اصلی آن اطمینان از تسلط دانشجو بر مبانی نظری و تخصصی رشته است. اما در سال‌های گذشته، انتقادهای متعددی به این آزمون وارد شده؛ بسیاری از دانشجویان بر این باورند که این آزمون بیشتر به حفظ‌کردن حجم وسیعی از مطالب می‌پردازد تا ارزیابی توانایی پژوهشی واقعی.

از سوی دیگر، برخی اساتید معتقدند دانشجویی که توانسته مقالات علمی منتشر کند، معدل عالی داشته باشد و در پروژه‌های پژوهشی فعال باشد، نیازی به عبور از یک آزمون چندساعته ندارد. در مقابل، مدافعان آزمون جامع این مرحله را آخرین تضمین از صلاحیت علمی می‌دانند و حذف یا تضعیف آن را تهدیدی برای استانداردهای آموزشی می‌دانند.

این تضادها سبب شده است که هرگونه تغییر در وضعیت آزمون جامع با حساسیت‌های فراوان دنبال شود و تصمیم‌گیری‌های آینده می‌تواند مسیر تحصیل دکتری را به‌صورت قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد. به عبارت دیگر، سیاست جدید وزارت علوم نه حذف کامل آزمون جامع است، بلکه ارائه گزینه‌های جایگزین برای ارزیابی دانشجویان است.

این رویکرد به دانشگاه‌ها این اختیار را می‌دهد تا بر اساس شرایط هر دانشجو، ترکیبی از معیارهای عددی نظیر معدل، خروجی‌های پژوهشی نظیر مقاله یا طرح ویژه، و در صورت لزوم آزمون جامع را اعمال کنند. چنین انعطاف‌پذیری‌ای می‌تواند به تشویق دانشجویان برای فعالیت‌های پژوهشی و ارتقای کیفیت علمی منجر شود؛ اما همزمان نگرانی‌هایی دربارهٔ حفظ سطح کیفی آزمون جامع و یکپارچگی ارزیابی‌ها به‌وجود می‌آورد.

در سال‌های آینده تصمیمات اجرایی دانشگاه‌ها و نظارت‌های وزارت علوم، تعیین خواهد کرد که آیا آزمون جامع به‌عنوان یک رکن اساسی باقی می‌ماند یا به تدریج جای خود را به مدل‌های جدید ارزیابی علمی می‌دهد





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