وزیر امور خارجه سیدعباس عراقچی در دیدار با معاون وزیر امور خارجه نروژ، رویکرد آمریکا و لفاظیهای تهدید و تحریکآمیز را مهمترین مانع برای پایان قطعی جنگ و دستیابی به توافق احتمالی خواند. همچنین، وی به نقش تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایجاد وضعیت جاری در تنگه هرمز اشاره کرد و آمادگی ایران برای رایزنی و مشورت جهت تدوین مقررات مربوط به ترتیبات مرتبط با تنگه هرمز در تطابق با حقوق بینالملل را اعلام کرد.
وزیر امور خارجه در دیدار معاون وزیر خارجه نروژ رویکرد زیادهخواهانه و لفاظیهای تهدید و تحریکآمیز طرف آمریکا یی و فقدان حسننیت و عدم صداقت آمریکا را مهمترین مانع برای پایان قطعی جنگ و دستیابی به توافق احتمالی خواند.
آندریاس موتزفلت کراویک معاون وزیر امور خارجه نروژ که در راس هیأتی دیپلماتیک برای رایزنی با مقامهای ایرانی به تهران سفر کرده است، بعدازظهر سهشنبه ۲۲ اردیبهشتماه با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد. در این دیدار، روابط دوجانبه ایران و نروژ و جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و پیامدهای امنیتی و اقتصادی آن و آخرین وضعیت روند مذاکرات اسلامآباد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت
ایران آمریکا نروژ معاون وزیر امور خارجه نروژ سیدعباس عراقچی روابط دوجانبه جنگ تحمیلی توافق احتمالی تنگه هرمز تجدید محاصره بنادر دریایی ایران توسعه دیپلماسی و تقویت دیپلماسی تلاش برای صیانت از حقوق بینالملل توسعه همکاری در زمینه ایمنی دریانوردی و حفاظت