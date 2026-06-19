آنتونیو تاجانی پس از اظهارات توهین‌آمیز رئیس‌جمهور آمریکا درباره ملونی، سفر برنامه‌ریزی شدهٔ خود به واشنگتن را متوقف کرد؛ این حوادث باعث تنش در روابط دوقطبی شد

وزیر امور خارجه ایتالیا در جمعهٔ پایان هفته تصمیم به لغو سفر برنامه‌ریزی شدهٔ خود به ایالات متحده را اعلام کرد، پس از آنکه توجیهات شدیدی از سوی رئیس‌جمهور آمریکا درباره نخست‌وزیر ایتالیا مطرح شد.

آنتونیو تاجانی، که قرار بود در روزهای ۲۱ و ۲۲ ژوئن به واشنگتن برود، در شبکهٔ اجتماعی ایکس به انتشار یک بیانیه پرداخته و ابراز کرد که سخنان جدی و توهین‌آمیز رئیس‌جمهور ترامپ کل جامعهٔ ایتالیا را متأثر کرده است. این اظهارات بر پایهٔ گزارشی بود که گفتار رئیس‌جمهور در مورد جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، به شکل تمسخرآمیز انجام شده بود؛ ملونی در یک نشست گروه هفت درخواست عکسی با ترامپ کرده بود و به گفتهٔ رئیسان‌جمهور، او فقط به دلیل علاقهٔ شخصی خود به ملونی موافقت کرده بود.

این نکته که رئیس‌جمهور ترامپ به‌جای نشان دادن قاطعیت در قبال دشمنان غرب و آمریکا، رفتار متناوبی با متحدان خود از جمله ایتالیا دارد، نگرانی‌های سیاسی را برانگیخته است. در ادامهٔ بیانیهٔ تاجانی، وی برای اولین بار به سؤال پرداخته که چرا نخست‌جمهور آمریکا با متحدانش این‌گونه رفتار می‌کند و اظهار داشته است که این رویکرد می‌تواند تبعات جدی برای روابط دوقطبی اروپا و آمریکا داشته باشد.

نخست‌وزیر ایتالیا نیز به صورت مستدل افزود که متأسف است رئیس‌جمهور آمریکا نتوانسته همان‌گونه که در مواجهه با دشمنان غرب بکار می‌گیرد، قاطعیت نشان دهد و در عوض نسبت به رهبرانی که به‌نظر می‌رسد انعطاف‌پذیرترند، رفتار متفاوتی اتخاذ می‌کند. این مساله در پی گزارش‌های رسانه‌ای که نشان می‌داد ترامپ برای خنثی‌کردن فشارهای داخلی، به تنهایی تصمیم به تهدید به خروج و حتی اخراج نیروهای آمریکایی از ایتالیا گرفته بود، مطرح شد.

نشست اخیر گروه هفت که در شهر اویان فرانسه برگزار شد، به‌عنوان زمینه‌ای برای بررسی روابط بین‌المللی در دوران پس از جنگ ایران‑عراق مورد توجه قرار گرفت. در این مقام، ملونی از فضای بسیار مثبت و عدم وجود تنش بین رهبران حضوردار سخن گفت و به‌ویژه به تعهدات جمعی برای حفظ ثبات منطقه‌ای اشاره کرد.

گذشته از این گفتگوها، در آوریل همین سال، پس از دفاع ملونی از پاپ لئون در مقابل انتقادات شدید ترامپ دربارهٔ موضع ضدجنگی وی، رئیس‌جمهور آمریکا نسبت به ملونی موضعی سخت‌گیرانه اتخاذ کرده بود و اظهار داشته بود که از شجاعت او انتظار داشته و سپس احساس ناامیدی می‌نمود. این روند نشان می‌دهد که روابط بین ایتالیا و آمریکا در زمان حساس تحولات ژئوپولیتیک، دستخوش فشارهای دو سویه شده و نیاز به بازنگری در استراتژی‌های دوقطبی دارد





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