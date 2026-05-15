وزیر بهداشت انگلیس، ووس استریتینگ، روز پنجشنبه با صدور نامه‌ای به کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر این کشور، از سمت خود استعفا داد. استریتینگ، با بیان اینکه «اعتماد خود را به رهبری» نخست‌وزیر از دست داده، تصریح کرد که به باور او ماندن در دولت، اقدامی «ناپسند» خواهد بود. استارمر، از زمانی که حزب کارگر در انتخابات محلی انگلستان و پارلمان اسکاتلند و ولز، شکست سنگینی خورد، با شورش در حزب خود مواجه شده است. نزدیک به 90 نماینده کارگر، به طور علنی، خواستار استعفای او شده‌اند. استریتینگ، اولین عضو کابینه استارمر، است که از زمان شروع این شورش، استعفا می‌دهد.

وزیر بهداشت انگلیس ، ووس استریتینگ ، روز پنجشنبه با صدور نامه‌ای به کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر این کشور، از سمت خود استعفا داد. استریتینگ با بیان اینکه «اعتماد خود را به رهبری» نخست‌وزیر از دست داده، تصریح کرد که به باور او ماندن در دولت، اقدامی «ناپسند» خواهد بود.

استارمر، از زمانی که حزب کارگر در انتخابات محلی انگلستان و پارلمان اسکاتلند و ولز، شکست سنگینی خورد، با شورش در حزب خود مواجه شده است. نزدیک به 90 نماینده کارگر، به طور علنی، خواستار استعفای او شده‌اند. استریتینگ، اولین عضو کابینه استارمر، است که از زمان شروع این شورش، استعفا می‌دهد. در روزهای گذشته، دفتر نخست‌وزیری انگلیس، بارها تأکید کرده که استارمر، قصد استعفا ندارد.

او، روز دوشنبه، در سخنرانی خود، قول داد که در پست خود بماند و گفت، تغییر رهبری، بریتانیا را، دوباره به «هرج‌ومرجی»، فرو خواهد برد که، در دوران حزب محافظه‌کار، حاکم بود. حمله انتحاری به نظامیان پاکستانی، هشت کشته برجای گذاشت





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

وزیر بهداشت انگلیس ووس استریتینگ استعفای نخست‌وزیر شورش در حزب کارگر حمله انتحاری به نظامیان پاکستانی

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ویدیو: گل سوم الهلال به نساجی ایران توسط الشهریگل سوم الهلال به نساجی ایران توسط الشهری در دقیقه 90+3 زده شد.

Read more »

ویدیو: گل چهارم نیوکسل به پاری سن ژرمن توسط شارگل چهارم نیوکسل به پاری سن ژرمن توسط شار در دقیقه 90+1 زده شد.

Read more »

ویدیو: گل سوم منچسترسیتی به لایپزیش توسط جرمی دوکوگل سوم منچسترسیتی به لایپزیش توسط جرمی دوکو در دقیقه 90+2 زده شد.

Read more »

ویدیو: گل چهارم تراکتور به آلومینیوم توسط حسین‌زادهگل چهارم تراکتور به آلومینیوم توسط حسین‌زاده در دقیقه 90+3 زده شد.

Read more »

ویدیو: گل اول ملوان به نساجی توسط محمدرضا سلیمانیگل اول ملوان به نساجی توسط محمدرضا سلیمانی در دقیقه 90+3 زده شد.

Read more »

ویدیو: گل دوم لیورپول به اورتون توسط صلاحگل دوم لیورپول به اورتون توسط صلاح در دقیقه 90+7 زده شد.

Read more »