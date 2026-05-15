وزیر بهداشت انگلیس، ووس استریتینگ، روز پنجشنبه با صدور نامهای به کییر استارمر، نخستوزیر این کشور، از سمت خود استعفا داد. استریتینگ، با بیان اینکه «اعتماد خود را به رهبری» نخستوزیر از دست داده، تصریح کرد که به باور او ماندن در دولت، اقدامی «ناپسند» خواهد بود. استارمر، از زمانی که حزب کارگر در انتخابات محلی انگلستان و پارلمان اسکاتلند و ولز، شکست سنگینی خورد، با شورش در حزب خود مواجه شده است. نزدیک به 90 نماینده کارگر، به طور علنی، خواستار استعفای او شدهاند. استریتینگ، اولین عضو کابینه استارمر، است که از زمان شروع این شورش، استعفا میدهد.
استارمر، از زمانی که حزب کارگر در انتخابات محلی انگلستان و پارلمان اسکاتلند و ولز، شکست سنگینی خورد، با شورش در حزب خود مواجه شده است. نزدیک به 90 نماینده کارگر، به طور علنی، خواستار استعفای او شدهاند. استریتینگ، اولین عضو کابینه استارمر، است که از زمان شروع این شورش، استعفا میدهد. در روزهای گذشته، دفتر نخستوزیری انگلیس، بارها تأکید کرده که استارمر، قصد استعفا ندارد.
او، روز دوشنبه، در سخنرانی خود، قول داد که در پست خود بماند و گفت، تغییر رهبری، بریتانیا را، دوباره به «هرجومرجی»، فرو خواهد برد که، در دوران حزب محافظهکار، حاکم بود.
