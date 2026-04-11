شلومو بنعامی، وزیر خارجه پیشین اسرائیل، اعلام کرد که برقراری آتشبس در جنگ احتمالی با ایران، شکست استراتژیک دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را نشان میدهد. او با اشاره به تجربیات جنگ ویتنام، تأکید کرد که پیروزی در جنگ، لزوماً به معنای تسلط نظامی نیست و ممکن است به شکست استراتژیک منجر شود.
وزیر خارجه پیشین اسرائیل اعلام کرد که برقراری آتشبس در جنگ احتمالی با ایران ، نشاندهنده شکست استراتژیک طراحان این جنگ ، یعنی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو است. شلومو بنعامی ، وزیر خارجه پیشین اسرائیل ، در یادداشتی در روزنامه عبری هاآرتص نوشت: اعلام آتشبس در جنگ با ایران ، حاکی از شکست استراتژیک طراحان این جنگ ، یعنی ترامپ و نتانیاهو است.
او افزود: دستاوردهای نظامی ممکن است وجود داشته باشد، اما این موضوع ما را به یاد گفتگویی میاندازد که سرهنگ هری سامرز در کتاب خود با عنوان درباره استراتژی: تحلیل انتقادی جنگ ویتنام (۱۹۸۲) نقل کرده است. بنعامی ادامه داد: سامرز به یک سرهنگ سابق از ویتنام شمالی میگوید: شما هرگز ما را در میدان نبرد شکست ندادید. اما افسر ویتنامی پاسخ میدهد: بله، درست است؛ اما ما در جنگ پیروز شدیم. به گفته او، این جنگ در تاریخ به عنوان نمونهای برجسته ثبت خواهد شد که در آن دو ارتش از قدرتمندترین ارتشهای جهان در دام جنگ نامتقارن گرفتار شدند؛ نوعی جنگ که در آن قدرتهای بزرگ هرگز نتوانستهاند دستاوردهای تاکتیکی را به پیروزیهای استراتژیک تبدیل کنند. وی تصریح کرد که در این جنگ، نابودی نیروهای دشمن کلید پیروزی نبوده است، حتی با وجود آسیب به مقامات سیاسی و نظامی ایران و فرسایش تواناییهای نظامی آن. این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشها میان ایران و اسرائیل همچنان بالاست و گمانهزنیها درباره احتمال درگیری نظامی ادامه دارد. تحلیلگران بر این باورند که هرگونه درگیری نظامی، پیامدهای گستردهای برای منطقه و جهان خواهد داشت. این اظهارات بنعامی، انتقادی تند به رویکرد ترامپ و نتانیاهو در قبال ایران است و نشان میدهد که حتی در داخل اسرائیل نیز، دیدگاههای متفاوتی در مورد چگونگی تعامل با ایران وجود دارد. این موضعگیری، همچنین میتواند به عنوان هشداری برای آینده در نظر گرفته شود و نشان دهد که اتخاذ رویکردهای تهاجمی و صرفاً نظامی، همواره به نتیجه مطلوب نمیانجامد و ممکن است به شکست استراتژیک منجر شود. بنعامی، که از چهرههای شناخته شده در عرصه سیاست اسرائیل به شمار میرود، با این اظهارات، دیدگاههای خود را در مورد سیاست خارجی و امنیت ملی اسرائیل به اشتراک گذاشته و بر اهمیت رویکردهای دیپلماتیک و چندجانبهگرایی در حل مناقشات بینالمللی تاکید کرده است. این موضعگیری، اهمیت بررسی دقیقتر استراتژیهای نظامی و سیاسی را یادآور میشود و نشان میدهد که تصمیمگیری در مورد مسائل امنیتی و سیاست خارجی، نیازمند تحلیلهای همهجانبه و در نظر گرفتن تمامی جوانب موضوع است. بنعامی در ادامه یادداشت خود به نقش تعیینکننده عوامل غیرنظامی در پیروزی در جنگها اشاره کرد و این موضوع را به اهمیت قدرت نرم در دستیابی به اهداف استراتژیک مرتبط دانست. او استدلال کرد که تمرکز صرف بر قدرت سخت و راهحلهای نظامی، میتواند منجر به نادیده گرفتن عوامل مهمی مانند دیپلماسی، اقتصاد و روابط عمومی شود، که در نهایت، بر نتیجه نهایی جنگ تأثیرگذار هستند. وی همچنین به این نکته اشاره کرد که درگیریهای نظامی، همواره هزینههای سنگینی را برای طرفین درگیر به همراه دارند و این هزینهها، صرفاً به خسارات جانی و مادی محدود نمیشوند، بلکه شامل آسیبهای طولانیمدت به زیرساختها، محیطزیست و روابط اجتماعی نیز میشوند. بنعامی، با این تحلیلها، سعی دارد تا نشان دهد که در دنیای پیچیده امروز، دستیابی به پیروزی در جنگها نیازمند اتخاذ رویکردهای جامع و همهجانبه است و نمیتوان تنها به راهحلهای نظامی اکتفا کرد. او در پایان یادداشت خود، بر ضرورت ایجاد اجماع ملی در مورد سیاستهای خارجی و امنیتی اسرائیل تأکید کرد و این موضوع را برای مقابله با چالشهای پیشرو، حیاتی دانست. وی معتقد است که تنها با اتخاذ رویکردی مبتنی بر عقلانیت، خردورزی و در نظر گرفتن منافع ملی، میتوان به موفقیت دست یافت و از بروز فجایع احتمالی جلوگیری کرد. بنعامی، در این یادداشت، به طور ضمنی، از سیاستهای تهاجمی اتخاذ شده توسط ترامپ و نتانیاهو در قبال ایران انتقاد کرده و نشان داده است که این سیاستها، نه تنها به اهداف مورد نظر دست نیافتهاند، بلکه ممکن است به تشدید تنشها و افزایش خطر درگیری نظامی منجر شوند
شلومو بنعامی اسرائیل ایران ترامپ نتانیاهو آتشبس جنگ