وزیر امور خارجه آمریکا، مارکو روبیو، در گفت‌وگویی کوتاه با خبرنگاران پیش از ترک آمریکا، مذاکرات جاری با رژیم ایران را خوب توصیف کرد و گفت که در این زمینه پیشرفت‌هایی حاصل شده است، اما تاکید کرد که در صورت عدم دستیابی به توافق، گزینه‌های دیگر همچنان در دسترس هستند. همچنین، آقای روبیو با تایید احتمال سفر عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به تهران در ساعات پیش‌رو، سیستم کنونی حکومت ایران را «کاملا درهم شکسته» توصیف و تصریح کرد که اصرار جمهوری اسلامی به دریافت عوارض از کشتی‌ها برای عبور از تنگه هرمز، راه دیپلماسی را مسدود و رسیدن به توافق را غیرممکن خواهد کرد.

وزیر امور خارجه آمریکا، مارکو روبیو، مذاکرات جاری با رژیم ایران را خوب توصیف کرد و گفت که در این زمینه پیشرفت‌هایی حاصل شده است، اما تاکید کرد که در صورت عدم دستیابی به توافق ، گزینه‌های دیگر همچنان در دسترس است.

همچنین، آقای روبیو با تایید احتمال سفر عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به تهران در ساعات پیش‌رو، سیستم کنونی حکومت ایران را «کاملا درهم شکسته» توصیف و تصریح کرد که اصرار جمهوری اسلامی به دریافت عوارض از کشتی‌ها برای عبور از تنگه هرمز، راه دیپلماسی را مسدود و رسیدن به توافق را غیرممکن خواهد کرد





VOA Farsi صدای آمریکا / 🏆 17. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مذاکرات با ایران گزینه‌های دیگر توافق تنگه هرمز حکومت ایران

United States Latest News, United States Headlines