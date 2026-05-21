وزیر امور خارجه آمریکا، مارکو روبیو، در گفتوگویی کوتاه با خبرنگاران پیش از ترک آمریکا، مذاکرات جاری با رژیم ایران را خوب توصیف کرد و گفت که در این زمینه پیشرفتهایی حاصل شده است، اما تاکید کرد که در صورت عدم دستیابی به توافق، گزینههای دیگر همچنان در دسترس هستند. همچنین، آقای روبیو با تایید احتمال سفر عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به تهران در ساعات پیشرو، سیستم کنونی حکومت ایران را «کاملا درهم شکسته» توصیف و تصریح کرد که اصرار جمهوری اسلامی به دریافت عوارض از کشتیها برای عبور از تنگه هرمز، راه دیپلماسی را مسدود و رسیدن به توافق را غیرممکن خواهد کرد.
