وزیر دفاع پاکستان به روشنی طرح عادی‌سازی روابط با اسرائیل توسط ترامپ را رد کرد و موضع دیرینه اسلام‌آباد در این زمینه را تکرار کرد.

در حالی که دونالد ترامپ اصرار دارد که شش کشور از جمله پاکستان به روند سازش با اسرائیل ملحق شوند، وزیر دفاع پاکستان به روشنی طرح او برای عادی‌سازی روابط با تل‌آویو را رد کرد.

به گزارش ایسنا، در مصاحبه‌ای با تلویزیون «سما» پاکستان، از آصف در مورد احتمال پیوستن پاکستان به توافق‌نامه‌های ابراهیم پس از فشارهای گزارش شده از سوی دونالد ترامپ سوال شد و او به روشنی این مساله را رد کرد. آصف در مصاحبه با رسانه پاکستانی گفت: «شخصا فکر نمی‌کنم که ما باید به هیچ پیمانی که با ایدئولوژی‌های اساسی ما در تضاد است، بپیوندیم.

» او همچنین موضع دیرینه اسلام‌آباد در مورد این موضوع را تکرار کرد و گفت: «ما موضع بسیار روشنی داریم که این برای ما قابل قبول نیست. » همچنین، وزیر دفاع پاکستان به سیاست گذرنامه پاکستان در مورد رژیم صهیونیستی اشاره کرد و بر امتناع این کشور از به رسمیت شناختن کابینه این رژیم تأکید کرد. او گفت: «و ثانیا، ما تنها کشوری هستیم که در گذرنامه‌هایمان حتی نام اسرائیل هم وجود ندارد.

» پیش از این، دونالد ترامپ ضمن اشاره به اینکه مذاکرات با ایران «به خوبی پیش می‌رود»، اصرار داشت که شش کشور با اکثریت مسلمان باید به توافق‌نامه‌های ابراهیم بپیوندند که به معنای امضای توافق‌نامه‌های عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی پیش از هرگونه توافقی بین ایالات متحده و ایران برای پایان دادن به جنگ است. ترامپ گفت که گسترش این توافق‌نامه‌ها «باید با امضای فوری عربستان سعودی و قطر آغاز شود و همه دیگران نیز باید از آن پیروی کنند.

» او افزود که در جریان گفت‌وگو با رهبران کشورهای مسلمان و عربی، به آنها گفته است که «پس از تمام کارهایی که ایالات متحده برای کنار هم قرار دادن این پازل بسیار پیچیده انجام داده است، باید اجباری باشد که همه این کشورها، حداقل، همزمان، توافق‌نامه‌های ابراهیم را امضا کنند





