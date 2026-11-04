فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جزئیات مصوبه ساماندهی تهران و البرز و تخصیص منابع مالی برای شهرهای جدید پرند و پردیس را تشریح کرد. همچنین وضعیت تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی را شفاف کرد.

فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مصوبه اخیر دولت مبنی بر ساماندهی و تمرکززدایی از فعالیت‌ها در استان‌های تهران و البرز، جزئیات اجرایی این تصمیم استانی را تشریح کرد. وی در حاشیه جلسه شورای مسکن استان تهران یادآور شد که رئیس‌جمهور همواره بر پالایش عملکردها و حل معضلات کلان به‌ویژه در شهر تهران تأکید داشته است. این مصوبه با پیگیری استانداری تهران و دبیرخانه شورای عالی و کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.

حل بحران آب در شهرهای پرند و پردیس

وزیر راه و شهرسازی با اعلام رفع گره چندین‌ساله تأمین منابع آب در شهرهای جدید پرند و پردیس، همکاری وزارت نیرو و استانداری تهران را عامل اصلی این موفقیت دانست. منابع مالی اولیه برای تأمین زیرساخت‌های حیاتی این شهرها از سوی صندوق ملی مسکن اختصاص یافته و فرآیند تأمین منابع تکمیلی نیز از طریق این صندوق و مولدسازی اراضی دنبال می‌شود. طبق تصمیمات اتخاذشده، سهم وزارت نیرو برای ارائه خدمات به واحدهای آماده تحویل با پیگیری مستقیم استاندار تأمین خواهد شد تا ساکنان از آب، برق و گاز برخوردار شوند.

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وضعیت تسهیلات بانکی و دهک‌های کم‌درآمد

فرزانه صادق اعلام کرد که حدود ۵۰ درصد از تسهیلات بانکی پروژه‌های مسکن استان تهران همچنان پرداخت نشده است. دستور استاندار مقرر شده تا در جلساتی ویژه، وضعیت این تسهیلات متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها تعیین تکلیف شود. بانک مرکزی نیز برای تسریع در پرداخت تسهیلات و تأمین آورده متقاضیان با شبکه بانکی همکاری خواهد کرد. تسهیلات حمایتی دهک‌های یک تا چهار تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان طی یک هفته آینده مشخص می‌شود و متقاضیان این دهک‌ها در میان واحدهای اولویت‌دار برای افتتاح، در اولویت دریافت قرار می‌گیرند.

مصوبه حریم شهر تهران و نظارت بر ساخت‌وساز

وزیر راه و شهرسازی از تصویب حریم شهر تهران در شورای عالی شهرسازی و معماری خبر داد و افزود تهران تنها شهری در کشور بود که فاقد حریم مصوب بود. با پیگیری‌های انجام‌شده و پیشنهاد استانداری تهران، این مصوبه اخذ شد و ضوابط مدیریت یکپارچه حریم تهران در دستور کار قرار گرفت. نظارت‌های صورت‌گرفته پس از اخذ این مصوبه منجر به جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم تهران شده است. وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد که مدیریت و نظارت بر این محدوده به‌صورت منسجم انجام خواهد شد.

اقدامات استانی و هماهنگی‌های بین‌بخشی

استاندار تهران در فرآیند تصویب و اجرای مصوبه ساماندهی استان‌های تهران و البرز نقش مؤثری داشته است. تلاش‌های متمرکز بر حل مسائل زیرساختی و ساماندهی فعالیت‌های شهری نشان‌دهنده اهمیت ویژه این منطقه در برنامه‌ریزی ملی است. وزارت نیرو و بانک مرکزی نیز به عنوان ارکان اصلی تأمین منابع و تسهیلات، در مسیر رفع موانع فعلی و آینده‌نگر برای ساکنان این شهرها گام‌های عملی برداشته‌اند. این هماهنگی‌ها برای ایجاد تعادل در توسعه شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان ضروری است.

چشم‌انداز آینده و اولویت‌های توسعه مسکن

تصمیم‌گیری‌های اخیر نشان می‌دهد که دولت بر حل مشکلات ساختاری مسکن و زیرساخت‌های شهری تمرکز ویژه‌ای دارد. تخصیص منابع از صندوق ملی مسکن و همکاری بانک مرکزی برای تسریع در پرداخت‌ها، گام‌های مثبتی برای رونق بخش مسکن است. اولویت‌بندی دهک‌های کم‌درآمد و شفاف‌سازی وضعیت تسهیلات، اعتماد متقاضیان را جلب خواهد کرد. نظارت بر حریم تهران نیز می‌تواند از توسعه‌های پراکنده جلوگیری کند و به برنامه‌ریزی شهری منجر شود. این اقدامات همگی در راستای ایجاد تعادل و توسعه پایدار در مناطق پرجمعیت کشور انجام می‌شوند.