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وزیر امور خارجه ایران و کویت در تماس تلفنی گفت‌وگو کردند

سیاسی News

وزیر امور خارجه ایران و کویت در تماس تلفنی گفت‌وگو کردند
وزیر امور خارجه ایران، کویت، تماس تلفنی، یادداشت ت
📆6/18/2026 4:19 PM
📰EtemadOnline
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وزیر امور خارجه ایران و کویت در یک تماس تلفنی در مورد یادداشت تفاهم اسلام آباد، تحولات منطقه ای و روابط دوجانبه گفت‌وگو و رایزنی کردند. سید عباس عراقچی و شیخ جراح جابر الأحمد الصباح در این تماس تلفنی در مورد مفاد و آخرین تحولات مرتبط با تفاهم‌نامه اسلام آباد صحبت کردند.

وزیر امور خارجه ایران و کویت در یک تماس تلفنی در مورد یادداشت تفاهم اسلام آباد، تحولات منطقه ای و روابط دوجانبه گفت‌وگو و رایزنی کردند.

سید عباس عراقچی و شیخ جراح جابر الأحمد الصباح در این تماس تلفنی در مورد مفاد و آخرین تحولات مرتبط با تفاهم‌نامه اسلام آباد صحبت کردند. عراقچی در این تماس تلفنی ابراز امیدواری کرد که این توافق به احیای صلح و ثبات در منطقه منجر شود و بر ضرورت گفت‌وگو با کشورهای حاشیه خلیج فارس به منظور ارتقای تعاملات و رفع ابهامات موجود تأکید کرد.

در این تماس تلفنی طرفین همچنین درباره شماری از موضوعات مهم در روابط دوجانبه تبادل نظر کرده و بر ضرورت تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک جهت پیگیری موارد مطروحه توافق کردند

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وزیر امور خارجه ایران، کویت، تماس تلفنی، یادداشت ت

 

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