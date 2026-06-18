وزیر امور خارجه ایران و کویت در یک تماس تلفنی در مورد یادداشت تفاهم اسلام آباد، تحولات منطقه ای و روابط دوجانبه گفتوگو و رایزنی کردند. سید عباس عراقچی و شیخ جراح جابر الأحمد الصباح در این تماس تلفنی در مورد مفاد و آخرین تحولات مرتبط با تفاهمنامه اسلام آباد صحبت کردند.
وزیر امور خارجه ایران و کویت در یک تماس تلفنی در مورد یادداشت تفاهم اسلام آباد، تحولات منطقه ای و روابط دوجانبه گفتوگو و رایزنی کردند.
سید عباس عراقچی و شیخ جراح جابر الأحمد الصباح در این تماس تلفنی در مورد مفاد و آخرین تحولات مرتبط با تفاهمنامه اسلام آباد صحبت کردند. عراقچی در این تماس تلفنی ابراز امیدواری کرد که این توافق به احیای صلح و ثبات در منطقه منجر شود و بر ضرورت گفتوگو با کشورهای حاشیه خلیج فارس به منظور ارتقای تعاملات و رفع ابهامات موجود تأکید کرد.
در این تماس تلفنی طرفین همچنین درباره شماری از موضوعات مهم در روابط دوجانبه تبادل نظر کرده و بر ضرورت تداوم رایزنیهای دیپلماتیک جهت پیگیری موارد مطروحه توافق کردند
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