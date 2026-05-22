مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا روز جمعه تاکید کرد که پاکستان، مذاکرهکننده اصلی در جریان گفتوگوها با ایران هست و فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان در همین راستا در حال سفر به ایران است.روبیو در پرسش و پاسخی در محل نشست وزرای خارجه ناتو درخصوص میانجیگری در رابطه با مذاکرات با ایران، با تاکید بر اینکه پاکستان، مذاکرهکننده و طرفدار اصلی مذاکرات بوده است، گفت، آنها کار قابل تحسینی انجام دادهاند. ما با آنها همکاری داریم. دیگر کشورها از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس نیز به این موضوع علاقه هستند؛ چراکه هرکدام شرایط خود را دارند. ما با تمامی آنها در گفتوگو هستیم.
به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: تا جایی که میداند فیلد مارشال عاصم منیر قرار بود که روز گذشته به ایران سفر کند اما این سفر میتواند امروز انجام بگیرد. وزیر خارجه آمریکا افزود: ما به طور مداوم با او در ارتباط هستیم. ما در بالاترین سطوح دولت با او در ارتباط هستیم
