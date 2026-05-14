Head Topics

وزیر خارجه ایران و روسیه در دهلی‌نو دیدار کردند و درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقه ای و همکاری های چند جانبه گفتگو کردند.

Foreign Affairs News

وزیر خارجه ایران و روسیه در دهلی‌نو دیدار کردند و درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقه ای و همکاری های چند جانبه گفتگو کردند.
وزیر خارجه ایرانوزیر خارجه روسیهدیدار
📆5/14/2026 7:34 PM
📰EtemadOnline
22 sec. here / 16 min. at publisher
📊News: 61% · Publisher: 59%

وزیر خارجه ایران و روسیه در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس در دهلی‌نو دیدار کردند و درباره آخرین وضعیت روابط دوجانبه، تحولات منطقه ای و همکاری های چند جانبه گفتگو کردند. در این دیدار، دو طرف همکاری‌های تهران و مسکو در حوزه‌های سیاسی، انرژی، حمل‌ونقل و همکاری‌های منطقه‌ای را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز پنجشنبه در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس در دهلی‌نو دیدار کردند.

در این دیدار، دو طرف همکاری‌های تهران و مسکو در حوزه‌های سیاسی، انرژی، حمل‌ونقل و همکاری‌های منطقه‌ای را مورد بحث و بررسی قرار دادند. وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اهمیت مناسبات راهبردی جمهوری اسلامی ایران و روسیه، همتای روس خود را در جریان آخرین تحولات پس از آتش بس در جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران قرار داد و بر توسعه همکاری‌ها در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله بریکس تأکید کرد

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EtemadOnline /  🏆 9. in İR

وزیر خارجه ایران وزیر خارجه روسیه دیدار روابط دوجانبه تحولات منطقه ای همکاری های چند جانبه حوزه های سیاسی انرژی حمل‌ونقل حوزه های همکاری های منطقه‌ای سازمان های منطقه‌ای و بین‌المللی بریکس توافقات قبلی دو کشور تداوم رایزنی ها و تماس های نزدیک میان مقامات د

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-14 22:34:52