وزیر خارجه ایران و روسیه در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس در دهلی‌نو دیدار کردند و درباره آخرین وضعیت روابط دوجانبه، تحولات منطقه ای و همکاری های چند جانبه گفتگو کردند. در این دیدار، دو طرف همکاری‌های تهران و مسکو در حوزه‌های سیاسی، انرژی، حمل‌ونقل و همکاری‌های منطقه‌ای را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز پنجشنبه در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس در دهلی‌نو دیدار کردند.

در این دیدار، دو طرف همکاری‌های تهران و مسکو در حوزه‌های سیاسی، انرژی، حمل‌ونقل و همکاری‌های منطقه‌ای را مورد بحث و بررسی قرار دادند. وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اهمیت مناسبات راهبردی جمهوری اسلامی ایران و روسیه، همتای روس خود را در جریان آخرین تحولات پس از آتش بس در جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران قرار داد و بر توسعه همکاری‌ها در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله بریکس تأکید کرد





