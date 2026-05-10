وزیر انرژی آمریکا برای کاهش قیمت بنزین، آماده تعلیق مالیات دولت بر بنزین است

وزیر انرژی آمریکا، کریس رایت، اعلام کرد که دولت برای کاهش قیمت بنزین، آماده تعلیق مالیات دولت بر بنزین است. وی همچنین از تمام اقداماتی که میتواند منجر به کاهش قیمت بنزین در جایگاه ها و کاهش قیمت آن برای آمریکاییها شود، حمایت میکند.
به گزارش ایرنا از الجزیره، کریس رایت روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری انبیسی گفت: دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از تمام اقداماتی که میتواند منجر به کاهش قیمت بنزین در جایگاه ها و کاهش قیمت آن برای آمریکاییها شود، حمایت میکند. وزیر انرژی آمریکا پیش از این گفته بود قیمت بنزین در این کشور که در نتیجه جنگ تجاورکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و اختلال صادرات نفت در نتیجه آن افزایش یافته است، در سال جاری به زیر سه دلار در هر گالن (۳.۸ لیتر) نخواهد رسید.
وی اما ادعا کرده است که چشمانداز «فوقالعادهای روشن» برای تولید انرژی در کشورهایی مانند ونزوئلا وجود دارد. طبق اعلام انجمن اتومبیل آمریکا (AAA)، میانگین قیمت بنزین در این کشور در حال حاضر ۴.۵۲ دلار در هر گالن است و مالیات دولت بر سوخت حدود ۱۸ سنت در هر گالن است. جهش شدید بهای انرژی به تورم و بیثباتی اقتصادی منجر شده و مشکلات سیاسی ترامپ را تشدید کرده است.
نظرسنجیهای اخیر نشان میدهند که میزان محبوبیت و رضایت از رئیس جمهوری آمریکا در پی نارضایتی عمومی از جنگ علیه ایران به پایینترین سطح خود رسیده است. ترامپ و متحدانش از آغاز جنگ ایران تلاش کردهاند تا افزایش قیمت بنزین را بهعنوان هزینهای موقت و قابل تحمل برای دستیابی به اهداف کارزار نظامی واشنگتن علیه تهران جلوه دهند. با این حال، قیمت نفت پس از پایان درگیریها بهطور خودکار کاهش نمییابد.
با وجود آتشبس اعلامشده در هفتم آوریل، قیمت انرژی در آمریکا همچنان روند افزایشی داشته است
Energy Inflation Trumps Iran Oil Prices