وزیر ارتباطات: شبکه ملی اطلاعات جایگزین اینترنت جهانی نیست و دسترسی به دانش جهانی ضرورت است

سیدستار هاشمی در مراسم روز جهانی ارتباطات بر لزوم حفظ دسترسی آزاد مردم به اینترنت جهانی، نقش شبکه ملی در تابآوری کشور و ضرورت توسعه هوش مصنوعی تأکید کرد.
سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مراسمی که به مناسبت روز جهانی ارتباطات و با عنوان شریانهای ارتباطی پایدار ایران برگزار شد، نگاهی جامع و تحلیلی به وضعیت زیرساختهای ارتباطی کشور و چالشهای پیش رو در فضای مجازی انداخت.
او در ابتدای سخنان خود با قدردانی عمیق از تلاشهای شبانهروزی متخصصان، مهندسان و فعالان این حوزه، به ویژه در دوران سخت و حساس جنگ رمضان اشاره کرد. وزیر ارتباطات بیان داشت که در این بازه زمانی، بیش از پانصد سایت ارتباطی در سراسر کشور مورد حمله و آسیب قرار گرفتند، اما به دلیل آمادگی بالای تیمهای فنی و احساس مسئولیت عمیق کارکنان خانواده ارتباطات، مردم اختلال گستردهای را در دریافت خدمات احساس نکردند.
او تأکید کرد که این پایداری و تابآوری حاصل همکاری نزدیک و بیدریغ بخش دولتی و خصوصی بود و بسیاری از فعالان بخش خصوصی با چشم پوشیدن از منافع مالی و اقتصادی خود، تمام ظرفیتهای فنی و تجهیزاتیشان را برای حفظ ارتباطات ملی به کار گرفتند. این ایثارگریها و مجاهدتها که شاید کمتر در رسانهها بازتاب یافته است، نشاندهنده تعهد حرفهای و ملی این جامعه در برابر تهدیدات خارجی و حفظ امنیت ارتباطی ملت است.
یکی از محورهای کلیدی و جنجالی سخنان دکتر هاشمی، تبیین جایگاه واقعی شبکه ملی اطلاعات و رفع ابهامات موجود در این زمینه بود. وی با صراحت کامل اعلام کرد که هرگونه برداشت مبنی بر اینکه شبکه ملی اطلاعات قرار است جایگزین اینترنت جهانی شود یا دسترسی آزاد مردم به اطلاعات را سلب کند، کاملاً نادرست و به دور از واقعیت است.
او برای روشنتر شدن این موضوع، استعارهای از زیرساختهای جادهای به کار برد و گفت همانطور که توسعه و ساخت جادههای داخلی در یک کشور به معنای بستن مرزها و بینیازی از مسیرهای بینالمللی نیست، توسعه شبکه ملی اطلاعات نیز به معنای قطع ارتباط با جهان یا محدود کردن دسترسی مردم به فضای مجازی جهانی نخواهد بود. وزیر ارتباطات تصریح کرد که استقلال شبکه به معنای انزوا نیست و نمیتوان جامعه را از دسترسی به گنجینه دانش، خدمات و ظرفیتهای بینالمللی محروم کرد.
او خاطرنشان کرد که شبکه ملی اطلاعات در واقع ابزاری برای افزایش تابآوری کشور در برابر بحرانهاست و تداوم خدمات حیاتی مانند سیستمهای بانکی، بهداشتی، درمانی و آموزشی در روزهای سخت، مدیون توسعه این زیرساختها و گسترش شبکههای مویرگی در سراسر کشور بوده است. وی هشدار داد که محدود کردن دسترسیها در شرایط اضطراری اگر به صورت مستمر ادامه یابد، نه تنها به اقتصاد دیجیتال و فعالان اقتصادی، فریلنسرها و پژوهشگران آسیب جدی میزند، بلکه حتی میتواند کارآمدی خودِ شبکه ملی اطلاعات را نیز با چالش مواجه کند.
در بخش پایانی سخنان خود، وزیر ارتباطات به موضوع هوش مصنوعی و فناوریهای نوظهور پرداخت و بر لزوم حرکت پرقدرت در این مسیر تأکید کرد. وی با اشاره به دیدگاههای پیشرو و باورهای عمیق رهبر شهید انقلاب اسلامی در زمینه توسعه فناوری اطلاعات، تصریح کرد که این فناوریها باید به عنوان ابزارهای توسعه و پیشرفت ملی دیده شوند.
او استدلال کرد که اگر دشمنان از هوش مصنوعی برای مقاصد جنگی و تخریبی استفاده میکنند، این موضوع هرگز نباید بهانهای برای توقف پیشرفت یا ترس از توسعه این فناوری در داخل کشور باشد، بلکه برعکس، باید با ارادهای قویتر در مسیر توسعه فناوریهای نوین حرکت کرد تا کشور در عرصه رقابتهای جهانی عقب نماند. هاشمی همچنین بر لزوم تغییر رویکرد در تعامل با جامعه تأکید کرد و از نگاههای قیم مآبانه که مردم را تنها در زمانهای خاص و برای آمدن به میدان مورد توجه قرار میدهند، انتقاد کرد.
او معتقد است که مردم ایران در مقاطع مختلف، بلوغ، آگاهی و مسئولیتپذیری خود را ثابت کردهاند و باید با رویکردی اقناعی، روشنگرانه و مبتنی بر اعتماد با آنها سخن گفت تا بتوانند صدای خود را در فضای مجازی جهانی به گوش دنیا برسانند. در نهایت، وی تأکید کرد که رویکرد دولت چهاردهم فراهم کردن دسترسی عادلانه، پایدار و باکیفیت به اینترنت برای تمامی اقشار جامعه است و تشکیل ستاد ویژه راهبری فضای مجازی نیز صرفاً برای ایجاد هماهنگی و جلوگیری از چندصدایی در تصمیمگیریهاست و جایگزینی برای شوراهای عالی کشور نخواهد بود
