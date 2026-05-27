وزیر ارتباطات: بازگشایی اینترنت نشانه عقلانیت و ایستادن در کنار مردم است
📆5/27/2026 10:49 AM
📰EtemadOnline
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اهتمام رئیس جمهور به بازگشایی اینترنت را نشانه‌ای از عقلانیت و ایستادن در کنار مردم دانسته و بر شایستگی ملت ایران برای ارتباط آزاد و آینده‌ای روشن اقتصادی تأکید کرد.

سید ستار هاشمی روز چهارشنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی، با تبریک عید سعید قربان به مردم شریف ایران، بر ضرورت تقویت همبستگی ملی و بازسازی اعتماد عمومی تأکید کرد. وزیر ارتباطات نوشت: در روزهایی که ایران عزیز بیش از همیشه به همبستگی و بازسازی اعتماد ملی نیاز دارد، اهتمام رئیس‌جمهور محترم به بازگشایی اینترنت و احیای ثبات ارتباطی، نشانه‌ای روشن از عقلانیت و ایستادن در کنار مردم است.

همچنین تلاش‌های دکتر عارف برای ایجاد اجماع ملی و راهبری ستاد ویژه، در کنار همکاری مسئولانه دیگر نهادها، نشان داد که می‌توان با انسجام، گفت‌وگو و اراده‌ای قوی از پیچیده‌ترین شرایط عبور کرد. هاشمی تاکید کرد: ملت ایران شایسته ارتباط آزاد، آینده‌ای روشن و اقتصادی پویاست و خدمت به این مردم، ادای دین به سرمایه جاودان ایران است

