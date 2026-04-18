وزیر امور خارجه: اقتدار امروز ایران وامدار فداکاری نیروهای مسلح است

اینجانب و همکارانم در وزارت امور خارجه، ضمن ادای احترام به رشادتها، ایثارگریها و فداکاریهای فرزندان غیور این سرزمین در نیروهای چهارگانه ارتش سرافراز، این روز را فرصتی مغتنم برای ارج نهادن به از جانگذشتگیهای آنان میدانیم که همدوش سایر قوای مسلح، در پاسداری از کیان ایران اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نکردهاند. در شرایطی که میهن عزیزمان در یکی از حساسترین و تعیینکنندهترین ادوار تاریخی خود به سر میبرد، نقشآفرینی هوشمندانه و مقتدرانه نیروهای مسلح، بیش از پیش در حفظ امنیت و ثبات کشور و صیانت از منافع ملی جلوهگر شده است. امنیت و اقتدار کنونی جمهوری اسلامی ایران، برخاسته از ارادهای استوار، نیتی خالص و پایداری دلاورمردانی است که پاسداری از مرزها و صیانت از منافع ملی را به شایستهترین وجه به انجام رساندهاند. اینجانب و همکارانم در وزارت امور خارجه، بر عزم راسخ خویش در تداوم تعامل، همافزایی و همگرایی با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تأکید میکنیم. بی شک، اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران در عرصههای بینالمللی و توفیقات دستگاه دیپلماسی در پاسداری از منافع کشور، وامدار مجاهدتهای خستگیناپذیر و فداکاریهای نیروهای مسلح جانبرکف است. وزیر امور خارجه با گرامیداشت یاد و خاطره رشادتهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دشمنان متجاوز در ادوار مختلف، بهویژه در نبردهای سرنوشتساز اخیر، بر تعهد وزارت امور خارجه به تقویت همکاریها با نیروهای مسلح تأکید کرد. وی همچنین با ادای احترام به شهدای والامقام ارتش جمهوری اسلامی ایران، از درگاه خداوند مقتدر و مهربان، پیروزی و سرافرازی ملت ایران، نیروهای مسلح و دستگاه دیپلماسی را مسئلت نمود. این پیام در حالی صادر میشود که خبرهایی از آمادگی ارتش و سپاه برای پاسخگویی قدرتمند به هرگونه اقدام تجاوزگرانه منتشر شده است. همچنین، تحولات منطقهای و بینالمللی، از جمله موضوع تنگه هرمز و مذاکرات توافقی، بر اهمیت نقش نیروهای مسلح در تأمین منافع ملی و امنیت کشور میافزاید. در این میان، اظهارنظرها و مواضع مختلف سیاسیون، از جمله توئیت سعید جلیلی در خصوص موفقیت قالیباف و توضیحات سخنگوی وزارت دفاع درباره وضعیت تنگه هرمز، نشاندهنده فضای پویا و حساس کنونی است
