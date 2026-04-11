وزیر خارجه پیشین رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اعلام آتشبس در جنگ با ایران ، نشاندهنده شکست راهبردی طراحان این جنگ ، یعنی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو است. شلومو بنعامی، وزیر خارجه پیشین رژیم صهیونیستی در یادداشتی در روزنامه عبری هاآرتص نوشت: اعلام آتشبس در جنگ با ایران ، حکایت از شکست راهبردی مهندسان این جنگ ، یعنی ترامپ و نتانیاهو دارد.
وی افزود: دستاوردهای نظامی روشن است، اما این موضوع ما را به گفتوگویی یادآوری میکند که سرهنگ هری سامرز در کتاب خود با عنوان درباره استراتژی: تحلیل انتقادی جنگ ویتنام (۱۹۸۲) نقل کرده است. بنعامی ادامه داد: سامرز به یک سرهنگ سابق از ویتنام شمالی میگوید: شما هرگز ما را در میدان نبرد شکست ندادید. اما افسر ویتنامی پاسخ میدهد: بله، درست است؛ اما ما در جنگ پیروز شدیم. به گفته او، این جنگ در تاریخ به عنوان نمونهای برجسته ثبت خواهد شد که در آن دو ارتش از قدرتمندترین ارتشهای جهان در دام جنگ نامتقارن گرفتار شدند؛ نوعی جنگ که در آن قدرتهای بزرگ هرگز نتوانستهاند دستاوردهای تاکتیکی را به پیروزیهای راهبردی تبدیل کنند. بنعامی در ادامه نوشت: ما از کلاوزویتس آموختهایم که نابودی نیروهای دشمن کلید پیروزی در جنگهاست، اما این مسئله در مورد ایران صادق نبود؛ حتی با وجود از میان رفتن مقامات سیاسی و نظامی آن و فرسایش تواناییهای نظامیاش. به نظر بنعامی، شکست راهبردی در این جنگ به معنای عدم توانایی در دستیابی به اهداف کلان تعیین شده توسط ترامپ و نتانیاهو بود. وی معتقد است که این دو نفر، با اتخاذ رویکردی تهاجمی و تصور دستیابی سریع به اهداف، در نهایت نتوانستند به پیروزی قاطعی دست یابند و ناچار به پذیرش آتشبس شدند. این وضعیت، به گفته بنعامی، نشاندهنده ضعف در درک شرایط منطقه و عدم توانایی در پیشبینی واکنشهای ایران و متحدانش بوده است. این تحلیل نشان میدهد که جنگ، فراتر از دستاوردهای نظامی مقطعی، نیازمند ارزیابی دقیقتری از اهداف راهبردی، تواناییهای طرف مقابل و شرایط کلی سیاسی و منطقهای است. بنعامی با اشاره به تجربه جنگ ویتنام، تأکید میکند که پیروزی در نبرد لزوماً به معنای پیروزی در جنگ نیست و برای دستیابی به پیروزی واقعی، باید به فاکتورهای پیچیدهتری توجه کرد. وی بر این باور است که ترامپ و نتانیاهو با تمرکز بر تاکتیکهای نظامی و نادیده گرفتن جنبههای راهبردی، در نهایت به بنبست رسیدند. بنعامی همچنین به این نکته اشاره میکند که جنگ نامتقارن، چالشی جدی برای قدرتهای بزرگ است، زیرا این قدرتها در این نوع جنگها با دشمنانی مواجه میشوند که از تاکتیکها و استراتژیهای متفاوتی استفاده میکنند. در این نوع جنگها، قدرتهای بزرگ معمولاً نمیتوانند از مزیتهای نظامی خود به طور کامل بهره ببرند و در نتیجه، به پیروزیهای راهبردی دست نمییابند. بنابراین، تحلیل بنعامی یک هشدار است به رهبران سیاسی و نظامی در مورد اهمیت درک عمیق از شرایط، تعیین اهداف واقعبینانه و توجه به پیچیدگیهای جنگهای مدرن
