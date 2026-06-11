وزیر خارجه ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه ای و حملات آمریکا به ایران گفتگو کرد

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در تماس تلفنی با خانم کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در خصوص آخرین تحولات منطقه‌ای در پی حملات تجاوزکارانه امریکا به نقاطی از ایران گفتگو کرد. وی تجاوز اخیر آمریکا را به‌شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل دانسته و مسئولیت پیامدهای خطرناک آن بر عهده آمریکا اعلام کرد.

به گزارش مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی ظهر امروز پنجشنبه با خانم کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در خصوص آخرین تحولات منطقه‌ای در پی حملات تجاوز کارانه امریکا به نقاطی از ایران گفتگو کرد.

وزیر خارجه کشورمان در این تماس، تجاوز اخیر آمریکا را به‌شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل دانسته و اعلام کرده که این اقدامات وضعیت آتش‌بس را بی‌اثر کرده و مسئولیت پیامدهای خطرناک آن بر عهده آمریکا است. عراقچی با انتقاد از سکوت کشورهای عضو سازمان ملل در برابر این اقدامات، هشدار داد که انفعال جهانی موجب افزایش ناامنی منطقه ای و جهانی خواهد شد.

گفت‌وگوی عراقچی و کالاس درباره آخرین تحولات مربوط به حمله متجاوزان به ایرانصدای انفجار در محدوده دریایی شهر سیریکپیمان جبلی به دیدار خانواده علی لاریجانی رفت + عکساسلام آباد: میانجیگری پاکستان و قطر میان ایران و آمریکا ادامه داردهمه چیز درباره نایاک/ چه کسانی هستند و چه هدفی دارند؟ قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ / قیمت طلای ۱۸ عیار با حملات…رائد فریدزاده،: بازگشت به خانه امثال اصغر فرهادی نیازی به کارت دعوت…تصاویر لاشه موش‌ها در غذای نظامیان اسرائیلی خبرساز شد





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ایران آمریکا تجاوز منشور سازمان ملل حقوق بین‌الملل تصاویر لاشه موش‌ها در غذای نظامیان اسرائیلی خب قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ / قیمت ط میانجیگری پاکستان و قطر میان ایران و آمریکا اد رائد فریدزاده،: بازگشت به خانه امثال اصغر فرها

United States Latest News, United States Headlines