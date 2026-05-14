وزیر امور خارجه روسیه، سرگئی لاوروف، در دیدار با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای عضو گروه بریکس در دهلینو، بر اهمیت حفظ آتشبس و جلوگیری از اختلال در تلاشهای سیاسی و دیپلماتیک برای دستیابی به توافق جامع بین ایران و آمریکا تأکید کرد. همچنین، در حاشیه این اجلاس، وزیران امور خارجه ایران و روسیه به صورت خصوصی درباره روند مذاکرات با هدف حل و فصل درگیری مسلحانهای که توسط ایالات متحده و اسرائیل در خاورمیانه آغاز شده است، گفتوگو کردند.
لاوروف افزود که دستیابی به چنین توافقی، راه را برای عادیسازی بلندمدت و پایدار وضعیت منطقه نیز هموار میکند. همچنین، در حاشیه این اجلاس، وزیران امور خارجه ایران و روسیه به صورت خصوصی درباره روند مذاکرات با هدف حل و فصل درگیری مسلحانهای که توسط ایالات متحده و اسرائیل در خاورمیانه آغاز شده است، گفتوگو کردند.
همچنین، وزیران امور خارجه روسیه و مصر نیز در این اجلاس درباره وضعیت کنونی خاورمیانه، از جمله ایران به صورت دوجانبه دیدار و گفتوگو کردند. لاوروف و بدر عبدالعاطی در این دیدار بر لزوم دستیابی به یک راهحل مسالمتآمیز برای بحران و تقویت تلاشهای جامعه بینالمللی برای دستیابی به یک توافق پایدار و بلندمدت که منافع مشروع کشورهای منطقه را در نظر بگیرد، تأکید کردند
