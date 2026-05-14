سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و محمد حسن وزیر امور خارجه مالزی، روز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه در حاشیه نشست وزیران خارجه کشورهای عضو بریکس در دهلی‌نو دیدار و درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقه‌ای و آخرین وضعیت پس از جنگ اخیر گفت‌وگو کردند.

عراقچی ضمن تشریح آخرین تحولات مربوط به جنگ و آتش‌بس، جنگ چهل‌روزه اخیر را نقطه عطفی مهم در تحولات منطقه غرب آسیا توصیف کرد و گفت: امروز کشورهای منطقه بیش از هر زمان دیگری دریافته‌اند که امنیت منطقه‌ای یک کل به‌هم‌پیوسته است و سرنوشت همه کشورهای منطقه به یکدیگر وابسته است و نمی‌توان برای تأمین امنیت منطقه به آمریکا و رژیم اسرائیل متکی بود. عراقچی همچنین از مواضع دولت و ملت مالزی در قبال جنگ تحمیلی علیه ایران، به‌ویژه محکومیت کشتار کودکان دانش‌آموز در میناب، قدردانی کرد





