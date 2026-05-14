Head Topics

وزیر امور خارجه ایران و مالزی درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقه و آخرین وضعیت پس از جنگ اخیر گفت‌وگو کردند

سیاسی News

وزیر امور خارجه ایران و مالزی درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقه و آخرین وضعیت پس از جنگ اخیر گفت‌وگو کردند
وزیر امور خارجه ایرانوزیر امور خارجه مالزیروابط دوجانبه
📆5/14/2026 6:23 PM
📰SharghDaily
24 sec. here / 33 min. at publisher
📊News: 121% · Publisher: 68%

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و محمد حسن وزیر امور خارجه مالزی، روز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه در حاشیه نشست وزیران خارجه کشورهای عضو بریکس در دهلی‌نو دیدار و درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقه‌ای و آخرین وضعیت پس از جنگ اخیر گفت‌وگو کردند.

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و محمد حسن وزیر امور خارجه مالزی ، روز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه در حاشیه نشست وزیران خارجه کشورهای عضو بریکس در دهلی‌نو دیدار و درباره روابط دوجانبه ، تحولات منطقه‌ای و آخرین وضعیت پس از جنگ اخیر گفت‌وگو کردند.

عراقچی ضمن تشریح آخرین تحولات مربوط به جنگ و آتش‌بس، جنگ چهل‌روزه اخیر را نقطه عطفی مهم در تحولات منطقه غرب آسیا توصیف کرد و گفت: امروز کشورهای منطقه بیش از هر زمان دیگری دریافته‌اند که امنیت منطقه‌ای یک کل به‌هم‌پیوسته است و سرنوشت همه کشورهای منطقه به یکدیگر وابسته است و نمی‌توان برای تأمین امنیت منطقه به آمریکا و رژیم اسرائیل متکی بود. عراقچی همچنین از مواضع دولت و ملت مالزی در قبال جنگ تحمیلی علیه ایران، به‌ویژه محکومیت کشتار کودکان دانش‌آموز در میناب، قدردانی کرد

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SharghDaily /  🏆 1. in İR

وزیر امور خارجه ایران وزیر امور خارجه مالزی روابط دوجانبه تحولات منطقه‌ای آخرین وضعیت پس از جنگ اخیر جنگ چهل‌روزه اخیر پایگاه بریکس دهلی‌نو روابط مثبت و دوستانه توسل به زور در روابط بین‌الملل منشور ملل متحد تداوم رایزنی‌ها گسترش همکاری‌های دوجانبه حکمرانی مبتنی بر علم و فناوری نوآوری تاب‌آوری کلیات دولت از بازگشت نخبگان حمایت می‌کند حکمرانی مبتنی بر علم و فناوری دختران و زنان در ورزش توسل به زور در روابط بین‌الملل منشور ملل متحد تداوم رایزنی‌ها گسترش همکاری‌های دوجانبه حکمرانی مبتنی بر علم و فناوری نوآوری تاب‌آوری کلیات دولت از بازگشت نخبگان حمایت می‌کند حکمرانی مبتنی بر علم و فناوری دختران و زنان در ورزش

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-14 21:23:10