اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، بر موثر بودن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران تاکید کرد و گفت که آمریکا در حال شناسایی دارایی‌های رژیم ایران در خارج از کشور است و آنها را برای مردم ایران حفظ خواهد کرد. او رژیم ایران را به «خفه شدن» تشبیه کرد و ادعا کرد که این رژیم دیگر قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود نیست.

وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، اسکات بسنت ، در اظهاراتی تند و قاطع، بر ادامه و تشدید سیاست‌های فشار حداکثری اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

او با اشاره به عملیات موسوم به «خشم اقتصادی» که به دستور رئیس‌جمهور ترامپ آغاز شده است، مدعی شد این عملیات به طور چشمگیری بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته و رژیم را به آستانه فروپاشی کشانده است. بسنت در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فاکس نیوز، محاصره اقتصادی ایران را به یک «دو ماراتن» ۱۲ ماهه تشبیه کرد و گفت که این ماراتن اکنون به خط پایان نزدیک شده است.

او با لحنی خصمانه، ادعا کرد که آمریکا در حال «خفه کردن» رژیم ایران است و این رژیم دیگر قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود نیز نیست. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ایران با چالش‌های اقتصادی متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، اما مقامات ایرانی همواره تاکید کرده‌اند که این مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا و سوءمدیریت داخلی است.

بسنت همچنین به نقش نیروی دریایی ایالات متحده در اجرای محاصره دریایی ایران اشاره کرد و گفت که هیچ شناوری نمی‌تواند از این محاصره عبور کند. او تاکید کرد که واشنگتن فشار را بر هر فرد یا نهادی که تلاش کند با انتقال پول به ایران به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کمک کند، افزایش خواهد داد.

وزیر خزانه‌داری آمریکا، سپاه پاسداران را یک نهاد فاسد خواند که سال‌ها است از مردم ایران دزدی می‌کند و دارایی‌های زیادی در خارج از کشور دارد. او گفت که آمریکا این دارایی‌ها را شناسایی کرده و به ردیابی آنها ادامه می‌دهد و در نهایت این دارایی‌ها را «برای مردم ایران» حفظ خواهد کرد. این اظهارات، سوالات زیادی را در مورد نحوه و مکان نگهداری این دارایی‌ها و نحوه توزیع آنها بین مردم ایران برانگیخته است.

بسنت پیشتر نیز رژیم حاکم بر ایران را «سر مار تروریسم جهانی» خوانده بود و گفته بود که ایالات متحده تحت رهبری دونالد ترامپ، با شتاب در حال قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی است. او حتی مقامات ایرانی را به «موش‌های کشتی در حال غرق شدن» تشبیه کرده بود و گفته بود که آنها تنها زبان زور را می‌فهمند.

این اظهارات تند و تحریک‌آمیز، نشان‌دهنده ادامه رویکرد خصمانه دولت آمریکا علیه ایران است و احتمالاً به تشدید تنش‌ها در منطقه منجر خواهد شد. در مقابل، مقامات ایرانی همواره تاکید کرده‌اند که ایران در برابر فشارهای اقتصادی و سیاسی مقاومت خواهد کرد و به دنبال راه حل‌های دیپلماتیک برای حل اختلافات با آمریکا است. با این حال، با توجه به مواضع تند و غیرسازنده مقامات آمریکایی، چشم‌انداز حل اختلافات در کوتاه‌مدت بسیار کم‌رنگ به نظر می‌رسد.

این سیاست فشار حداکثری، نه تنها به حل مشکلات ایران کمک نکرده است، بلکه باعث تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم ایران شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این سیاست، یک شکست کامل برای آمریکا بوده است و تنها به افزایش تنش‌ها در منطقه منجر شده است. علاوه بر این، این سیاست باعث شده است که ایران به سمت تقویت روابط خود با سایر کشورها، به ویژه روسیه و چین، حرکت کند.

این امر می‌تواند به تضعیف نفوذ آمریکا در منطقه و تغییر موازنه قدرت منجر شود. در نهایت، باید توجه داشت که حل مشکلات ایران و آمریکا، نیازمند تغییر رویکرد و اتخاذ سیاست‌های سازنده و مبتنی بر احترام متقابل است. ادامه سیاست فشار حداکثری، تنها به تشدید مشکلات و افزایش تنش‌ها منجر خواهد شد





VOA Farsi صدای آمریکا / 🏆 17. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تحریم‌های آمریکا ایران خزانه‌داری آمریکا اسکات بسنت خشم اقتصادی سپاه پاسداران دارایی‌های ایران فشار حداکثری

United States Latest News, United States Headlines