وزیران خارجه گروه هفت بیان میکنند ایران باید "هرگز" به سلاح هستهای دست نیاورد
وزیران خارجه کشوری هفت در پاریس فرض رده میکنند که در صورت شکست دیپلماسی، اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی بر ایران ادامه خواهد یافت و حملات ایران به کشتیها و کشورهای همسایه محکوم میشود.
وزیران خارجه کشورهای گروه هفت در پاریس طی نشست ۱۸ و ۱۹ آبان ۱۴۰۲ از ضرورت جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح هستهای و موسوم به "هرگز" میگوید و در صورت عدم توافق دیپلماتیک، برنامهای برای فشارهای اقتصادی و سیاسی اعلام کردهاند.
مکانیه و هدف بیانیه مشترک
بیانیه مشترک بهصورت رسمی در پایان نشست دو روزه منتشر شد و جهت حضور در میانجیگران منطقهای برای دستیابی به توافق پایدار با جمهوری اسلامی استقبال شد. در متن آن، حاکمیت پایدار، آزاد و ایمن عبور کشتیها در تنگه هرمز پیوسته تأکید شد.Also readکارناوال در کنار رود راین؛ از سنتهای دیرینه تا رسمهای عجیب
وقفه حمایت از گروههای مسلح و تلاشهای اقتصادی
وزیران گروه هفت از ایران خواستند حمایت آن از گروههای مسلح غیر دولتی را متوقف نماید و در عین حال در صورت نبود راه حل دیپلماتیک، برای محدود کردن توانایی بیثباتسازی ایران از ابزارهای اقتصادی و سیاسی استفاده خواهند کرد. مازاد از اینکه در حمایت از کشورهای همسایه، فشارهای ترکیبی اعمال شد، مذاکرات تمهیدی در ایامآبه رویه باشد.
پیشگیری حملات و تنگه هرمز
قضایا مربوط به حملات جمهوری اسلامی به کشتیهای غیرنظامی و کشتیهای تجاری در تنگه هرمز بر تنکمندی مطرح شد و باین کشورها خواستار توقف چنین اقدامات و اطمینان از عبور آزاد تنگه شدند. همچنین در بیانیه به حمایت از برنامه "سنتکام" آمریکا برای گذراندن مین و اسکورت کشتیهای غیرنظامی در بندر جنوبی اشاره شد.
بازپرداخت تحریمها و همکاری با ایآیه
بهعنوان بخشی مهم در بیانیه، تأکید بر اجرای کامل تحریمهای شورای امنیت ملل و درخواست از ایران برای بازگرداندن تعهدات بینالمللی و همکاری مدام با ایآیه برای روشنسازی وضعیت برنامه هستهای مطرح شد. این اقدام با تحسین برنامههای چندملیتی رهبری فرانسه و بریتانیا در پاکسازی مینها همراه شد.
انتقاد از کمکهای نظامی ایران و کره شمالی
در همان زمان، گروه هفت همکاریهای نظامی ایران و کره شمالی با روسیه و چین را محکوم کرد و اعلام کرد اقدامات علیه این کشورها در اجرا خواهد بود. همچنین توجه قوی نشان داده شد که ایران در وقوع واقعه پایگاه هوایی فرفورد تأثیرگذار بوده و این ادعا به طور واضح توسط بریتانیا بیان شد.
چشمانداز آینده و نقش کشورهای عربی
با توجه به اطلاعات تعامل میان گروه هفت و کشورهای عربی در پاریس، پیشبینی میشود مسیرهای مالی و مرزی جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ بیشتر تحت فشار قرار گیرد. استراتژیهای افتتاح مسیرهای برقراری ارتباط و تجاری همچنان موضوع اصلی مذاکراتها خواهد بود.
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