وزیران خارجه کشوری هفت در پاریس فرض رده می‌کنند که در صورت شکست دیپلماسی، اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی بر ایران ادامه خواهد یافت و حملات ایران به کشتی‌ها و کشورهای همسایه محکوم می‌شود.

وزیران خارجه کشورهای گروه هفت در پاریس طی نشست ۱۸ و ۱۹ آبان ۱۴۰۲ از ضرورت جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای و موسوم به "هرگز" می‌گوید و در صورت عدم توافق دیپلماتیک، برنامه‌ای برای فشارهای اقتصادی و سیاسی اعلام کرده‌اند.

مکانیه و هدف بیانیه مشترک

بیانیه مشترک به‌صورت رسمی در پایان نشست دو روزه منتشر شد و جهت حضور در میانجی‌گران منطقه‌ای برای دستیابی به توافق پایدار با جمهوری اسلامی استقبال شد. در متن آن، حاکمیت پایدار، آزاد و ایمن عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز پیوسته تأکید شد.

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وقفه حمایت از گروه‌های مسلح و تلاش‌های اقتصادی

وزیران گروه هفت از ایران خواستند حمایت آن از گروه‌های مسلح غیر دولتی را متوقف نماید و در عین حال در صورت نبود راه حل دیپلماتیک، برای محدود کردن توانایی بی‌ثبات‌سازی ایران از ابزارهای اقتصادی و سیاسی استفاده خواهند کرد. مازاد از این‌که در حمایت از کشورهای همسایه، فشارهای ترکیبی اعمال شد، مذاکرات تمهیدی در ای‌ام‌آبه رویه باشد.

پیش‌گیری حملات و تنگه هرمز

قضایا مربوط به حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های غیرنظامی و کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز بر تنک‌مندی مطرح شد و باین کشورها خواستار توقف چنین اقدامات و اطمینان از عبور آزاد تنگه شدند. همچنین در بیانیه به حمایت از برنامه "سنتکام" آمریکا برای گذراندن مین و اسکورت کشتی‌های غیرنظامی در بندر جنوبی اشاره شد.

بازپرداخت تحریم‌ها و همکاری با ای‌آی‌ه

به‌عنوان بخشی مهم در بیانیه، تأکید بر اجرای کامل تحریم‌های شورای امنیت ملل و درخواست از ایران برای بازگرداندن تعهدات بین‌المللی و همکاری مدام با ای‌آی‌ه برای روشن‌سازی وضعیت برنامه هسته‌ای مطرح شد. این اقدام با تحسین برنامه‌های چندملیتی رهبری فرانسه و بریتانیا در پاک‌سازی مین‌ها همراه شد.

انتقاد از کمک‌های نظامی ایران و کره شمالی

در همان زمان، گروه هفت همکاری‌های نظامی ایران و کره شمالی با روسیه و چین را محکوم کرد و اعلام کرد اقدامات علیه این کشورها در اجرا خواهد بود. همچنین توجه قوی نشان داده شد که ایران در وقوع واقعه پایگاه هوایی فرفورد تأثیرگذار بوده و این ادعا به طور واضح توسط بریتانیا بیان شد.

چشم‌انداز آینده و نقش کشورهای عربی

با توجه به اطلاعات تعامل میان گروه هفت و کشورهای عربی در پاریس، پیش‌بینی می‌شود مسیرهای مالی و مرزی جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ بیشتر تحت فشار قرار گیرد. استراتژی‌های افتتاح مسیرهای برقراری ارتباط و تجاری همچنان موضوع اصلی مذاکراتها خواهد بود.