اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد عملیات طرد اقتصادی باعث شد ایران از فروش نفت محروم شود. او پیش‌بینی کرد مقامات ایران برای مذاکره مجبور به همکاری خواهند شد.

اسکات بسنت ، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، در پیامی صریح در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در وضعیت بحرانی اقتصادی به سر می‌برد و از زمان آغاز عملیات طرد اقتصادی توسط دولت دونالد ترامپ، حتی موفق به بارگیری یک نفتکش برای صادرات نفت خود نشده است. او تأکید کرد که دیگر حتی یک قطره نفت از منابع موجود روی آب برای فروش در دسترس نیست و این وضعیت نشان‌دهنده ناتوانی کامل در صادرات انرژی است.

جزئیات عملیات طرد اقتصادی و آمار نفت

وزیر خزانه‌داری آمریکا در تاریخ چهارشنبه ۴ آذر با انتشار تصویری از یک بشکه نفت تقریباً خالی که عنوان عملیات طرد اقتصادی روی آن درج شده بود، ادعای خود را مستند کرد. بر اساس نمودار رسمی ارائه شده توسط این وزارتخانه با عنوان روند تعدیل‌شده نفت ایران خارج از محاصره آمریکا، میزان نفت موجود در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۶ که برابر با ۱۶ مهر ۱۴۰۵ است، دقیقاً ۱۷ میلیون و ۴۰۷ هزار و ۹۹ بشکه اعلام شده است.

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این ارقام و آمارها در ادامه تشدید فشارهای اقتصادی دولت آمریکا بر تهران منتشر شده و اسکات بسنت با اشاره به نتایج این عملیات، رژیم ایران را یک کشتی در حال غرق شدن توصیف کرده است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با هدف قطع منابع درآمدی، مقابله با فروش نفت و مسدود کردن مسیرهای انتقال پول، این عملیات را طراحی کرده است تا شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها را از بین ببرد.

تحریم شبکه بانکی سایه و واسطه‌های فروش

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز ۲۹ آبان نیز با تحریم شماری از عوامل فروش نفت ایران اعلام کرد که رژیم ایران در تلاش است درآمدهای نفتی خود را از واسطه‌هایی بازپس گیرد که برخی از آن‌ها منابع مالی را برای منافع شخصی نگه داشته‌اند. این اقدامات بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای قطع مالیات‌های جنگی و درآمدی رژیم از خط لوله‌های غیرقانونی است.

وزارت خزانه‌داری همچنین روز دوشنبه ۲ آذر بیش از ۲۴ صرافی، شرکت پوششی و عامل مالی مرتبط با شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی را تحریم کرد. به گفته این وزارتخانه، شبکه یادشده برای انتقال درآمدهای صادراتی و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی استفاده می‌شد و این تحریم‌ها ضربه جدی به زیرساخت‌های مالی این شبکه وارد کرده است.

پیش‌بینی بی‌ثباتی داخلی و بازگشت به مذاکره

اسکات بسنت پیش‌تر نیز گفته بود اقتصاد جمهوری اسلامی در حال غرق شدن است و شبکه بانکداری سایه آخرین راه نجات مالی برای یک رژیم ورشکسته به شمار می‌رود. او با اشاره به فشارهای اقتصادی، پیش‌بینی کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی به زودی به جان یکدیگر می‌افتند و برای نجات اقتصاد خود به پای میز مذاکره خواهند نشست.

مقام‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند که عملیات طرد اقتصادی که از ۲ شهریور آغاز شد، تا زمان قطع کامل شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها و از بین رفتن زیرساخت‌های فروش نفت قاچاق ادامه خواهد یافت. این تصمیمات سیاست رسمی دولت ترامپ برای اعمال حداکثر فشار و تغییر رفتار تهران در قبال برنامه‌های منطقه‌ای و هسته‌ای خود است.