وزیر راه و شهرسازی در آیین آغاز شمارهگذاری خودروهای حملونقل عمومی و رونمایی از پلاک منطقه آزاد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با اشاره به تلاشهای چندماهه برای این برنامه، به اهمیت پیگیریهای استاندارد تهران در استانداردسازی تهران و همچنین به برکت خون شهدا برای آرامش و امنیت امروز کشور پرداخت. همچنین به رویکرد دولت در حوزه حملونقل و اهمیت تجهیزات ناوگان حملونقل عمومی اشاره کرد. وزیر راه و شهرسازی همچنین به نقش بخش خصوصی در دوران جنگ و تحریمها و اهمیت جذب بخش خصوصی در منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی اشاره کرد. همچنین به اهمیت اتصال ریلی شهر فرودگاهی، شهر لجستیکی و منطقه اقتصادی و آزاد با یکدیگر و همچنین به موضوع واردات خودرو و کمبود ناوگان عمومی در حملونقل عمومی پرداخت.
وزیر راه و شهرسازی در آیین آغاز شمارهگذاری خودروهای حملونقل عمومی و رونمایی از پلاک منطقه آزاد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با اشاره به تلاشهای چندماهه برای این برنامه، به اهمیت پیگیریهای استاندارد تهران در استانداردسازی تهران و همچنین به برکت خون شهدا برای آرامش و امنیت امروز کشور پرداخت.
همچنین به رویکرد دولت در حوزه حملونقل و اهمیت تجهیزات ناوگان حملونقل عمومی اشاره کرد. وزیر راه و شهرسازی همچنین به نقش بخش خصوصی در دوران جنگ و تحریمها و اهمیت جذب بخش خصوصی در منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی اشاره کرد. همچنین به اهمیت اتصال ریلی شهر فرودگاهی، شهر لجستیکی و منطقه اقتصادی و آزاد با یکدیگر و همچنین به موضوع واردات خودرو و کمبود ناوگان عمومی در حملونقل عمومی پرداخت
حملونقل عمومی نواگان حملونقل عمومی تجهیزات ناوگان حملونقل عمومی تسهیلات برای صادرات تسهیلات برای تولید و صادرات تسهیلات برای دانشبنیان شدن تسهیلات برای منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقت تسهیلات برای شهر فرودگاهی تسهیلات برای منطقه اقتصادی و آزاد مستقر در شهر تسهیلات برای اتصال ریلی شهر فرودگاهی، شهر لجست تسهیلات برای واردات خودرو تسهیلات برای پشتیبانی از تولید داخل تسهیلات برای پشتیبانی از حملونقل ریلی تسهیلات برای پشتیبانی از ایمنی در جادهها تسهیلات برای پشتیبانی از ناوگان عمومی