وزیر راه و شهرسازی در آیین آغاز شماره‌گذاری خودروهای حمل‌ونقل عمومی و رونمایی از پلاک منطقه آزاد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با اشاره به تلاش‌های چندماهه برای این برنامه، به اهمیت پیگیری‌های استاندارد تهران در استانداردسازی تهران و همچنین به برکت خون شهدا برای آرامش و امنیت امروز کشور پرداخت. همچنین به رویکرد دولت در حوزه حمل‌ونقل و اهمیت تجهیزات ناوگان حمل‌ونقل عمومی اشاره کرد. وزیر راه و شهرسازی همچنین به نقش بخش خصوصی در دوران جنگ و تحریم‌ها و اهمیت جذب بخش خصوصی در منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی اشاره کرد. همچنین به اهمیت اتصال ریلی شهر فرودگاهی، شهر لجستیکی و منطقه اقتصادی و آزاد با یکدیگر و همچنین به موضوع واردات خودرو و کمبود ناوگان عمومی در حمل‌ونقل عمومی پرداخت.

وزیر راه و شهرسازی در آیین آغاز شماره‌گذاری خودروهای حمل‌ونقل عمومی و رونمایی از پلاک منطقه آزاد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با اشاره به تلاش‌های چندماهه برای این برنامه، به اهمیت پیگیری‌های استاندارد تهران در استانداردسازی تهران و همچنین به برکت خون شهدا برای آرامش و امنیت امروز کشور پرداخت.

همچنین به رویکرد دولت در حوزه حمل‌ونقل و اهمیت تجهیزات ناوگان حمل‌ونقل عمومی اشاره کرد. وزیر راه و شهرسازی همچنین به نقش بخش خصوصی در دوران جنگ و تحریم‌ها و اهمیت جذب بخش خصوصی در منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی اشاره کرد. همچنین به اهمیت اتصال ریلی شهر فرودگاهی، شهر لجستیکی و منطقه اقتصادی و آزاد با یکدیگر و همچنین به موضوع واردات خودرو و کمبود ناوگان عمومی در حمل‌ونقل عمومی پرداخت





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