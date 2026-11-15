مارکوین مولین وزیر امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد که تهدیدات ترور دونالد ترامپ توسط جمهوری اسلامی در اولویت قرار دارد و نیروهای امنیتی با پهپادهای انفجاری در حال آماده‌باش کامل هستند.

مارکوین مولین وزیر امنیت داخلی آمریکا روز یکشنبه ۲۴ آبان در یک مصاحبه تلویزیونی تأیید کرد که دونالد ترامپ و خانواده وی هدف اصلی تهدیدهای تروریستی جمهوری اسلامی هستند و دستگاه‌های امنیتی آمریکا روزانه اطلاعات مربوط به طرح‌های احتمالی تهران را به‌طور دقیق بررسی می‌کنند.

جزئیات هشدارهای امنیتی و پنهان‌کاری

مارکوین مولین در گفت‌وگو با پیتر دوسی در برنامه ساندی بریفینگ شبکه فاکس نیوز اظهار داشت که مقام‌های آمریکایی پیش از دریافت گزارش رسمی سازمان اطلاعاتی موساد نیز در جریان این تهدیدات بوده‌اند و این موضوع کاملاً شفافیت دارد.

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وزیر امنیت داخلی آمریکا خاطرنشان کرد که هر روز در جلسات توجیهی با رئیس‌جمهور، گزارش‌های مفصلی درباره تهدیدهای احتمالی رژیم ایران دریافت می‌شود که نشان‌دهنده سطح بالای هوشیاری در کاخ سفید و وزارتخانه‌های مرتبط است.

وضعیت فناوری پهپادی و آمادگی‌های دفاعی

او درباره شایعات پیرامون استفاده از پهپادهای حامل مواد منفجره توضیح داد که این فناوری در حال حاضر بیشتر در حد آرزو و برنامه‌های رویایی ایران است و هنوز به مرحله عملیاتی و اجرایی دقیق نرسیده است.

با این حال مولین تأکید کرد که وزارت امنیت داخلی آمریکا آمادگی کامل دارد و تمام تلاش خود را برای خنثی‌سازی هرگونه اقدام مخرب از طریق نظارت روزانه و استفاده از آخرین فناوری‌های دفاعی به کار می‌گیرد.

هماهنگی با نهادهای نظامی و تحلیل تهدیدات

وزیر امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد که وزارتخانه زیر نظر او هماهنگی مستقیم و مداوم با پنتاگون و وزارت جنگ ایالات متحده دارد تا اطمینان حاصل کند که پروتکل‌های حفاظتی برای امنیت ملی به بهترین شکل ممکن اجرا می‌شود.

محافظت از پرزیدنت ترامپ، خانواده وی و همچنین شهروندان آمریکایی در دستورکارهای اولویت‌دار این وزارتخانه قرار دارد و تمامی اطلاعات دریافتی از منابع مختلف خارجی به‌دقت تحلیل و بررسی می‌شود.

واکنش‌های سیاسی و پیامدهای احتمالی

در حالی که روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داده بود موساد هشدارهایی در مورد استفاده از پهپادهای انفجاری برای ترور پرزیدنت ترامپ به مقامات آمریکایی داده است، دونالد ترامپ نیز در تاریخ ۲۱ آبان هشدار داده بود که هرگونه اقدام تروریستی توسط ایران پیامدهای بسیار سنگینی خواهد داشت.

این تنش‌ها پس از انتقال اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا و خانواده‌اش به یک پایگاه نظامی به دلیل دریافت تهدیدات منتسب به جمهوری اسلامی تشدید شده است و نشان‌دهنده وضعیت امنیتی حساس فعلی در روابط دو کشور است.