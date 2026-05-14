وزیر خارجه ایران با وزرای خارجه روسیه، برزیل و مالزی دیدار و درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه ای و بین المللی گفت و گو کرد.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست بریکس در هند، به صورت جداگانه با وزرای خارجه روسیه، برزیل و مالزی دیدار و درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه ای و بین المللی گفت و گو کرد. در این دیدار ضمن محکوم کردن تجاوز آمریکا علیه ایران، بر آمادگی برزیل برای ایفای نقش برای حل بحران در منطقه تاکید کرد. در حاشیه نشست وزرای امور خارجه بریکس در دهلینو، «سید عباس عراقچی» و «سرگئی لاوروف» وزرای امور خارجه ایران و روسیه دیدار و گفت و گو کردند. در این دیدار به روابط دوجانبه و بررسی آخرین وضعیت مناسبات تهران-مسکو و راههای گسترش همکاریهای سیاسی و اقتصادی، همچنین به تبادل نظر در مورد آخرین تحولات میدانی و سیاسی جنگ علیه ایران و نیز تلاشهای دیپلماتیک برای توقف درگیریها پرداخته شد.
وزیر امور خارجه ایران در حاشیه نشست وزیران خارجه بریکس با آقای محمدحسن وزیر خارجه مالزی دیدار و رایزنی کرد. گفتوگو و رایزنی وزیر خارجه برزیل با عباس عراقچیمائورو ویرا در این دیدار ضمن محکوم کردن تجاوز آمریکا علیه ایران، بر آمادگی برزیل برای ایفای نقش برای حل بحران در منطقه تاکید کرد. در حاشیه نشست وزرای امور خارجه بریکس در دهلینو، «سید عباس عراقچی» و «سرگئی لاوروف» وزرای امور خارجه ایران و روسیه دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدار به روابط دوجانبه و بررسی آخرین وضعیت مناسبات تهران-مسکو و راههای گسترش همکاریهای سیاسی و اقتصادی، همچنین به تبادل نظر در مورد آخرین تحولات میدانی و سیاسی جنگ علیه ایران و نیز تلاشهای دیپلماتیک برای توقف درگیریها پرداخته شد. دو طرف همچنین به بررسی آخرین تحولات میدانی در منطقه پرداخته و بر اراده خود برای استفاده از تمام ظرفیتهای سیاسی و دیپلماتیک به منظور دستیابی به توافقات پایدار و برقراری صلح بلندمدت در منطقه تأکید کردند.
