در جریان تماس‌های تلفنی، وزیر خارجه ایران بر نقش آمریکا در اجرای توافق و توقف حملات صهیونیستی به لبنان تأکید و از deeds کشورهای ترکیه، عراق و مصر در پشتیبانی از آتش‌بس و ثبات منطقه سپاسگزاری کرد.

وزیر امور خارجه ایران، سیدAbbas عراقچی، صبح دوشنبه با وزیران امور خارجه ترکیه، عراق و مصر در تماس‌های تلفنی جداگانه گفت‌وگو کرد. این تماس‌ها در راستای پیگیری تفاهم اسلام آباد و روند دیپلماتیک منطقه‌ای صورت گرفت.

عراقچی در این مکالمات، مسئولیت ایالات متحده آمریکا در اجرای توافق را برجسته کرد و بر لزوم توقف کامل تجاوزات و حملات بی‌ثبات‌کننده رژیم صهیونیستی علیه لبنان تأکید نمود. او از مواضع و نقش کشورهای ترکیه، عراق و مصر در حمایت از آتش‌بس، کاهش تنش‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک برای تحقق ثبات و امنیت در منطقه قدردانی کرد.

وزیران امور خارجه چهار کشور بر تداوم رایزنی‌ها و همکاری‌های نزدیک در خصوص تحولات منطقه‌ای و ضرورت تقویت تلاش‌های دیپلماتیک برای حفظ صلح و ثبات تأکید کردند





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