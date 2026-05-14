مقامهای ارشد دولت آمریکا در جلسهای پرتنش در سنای این کشور هشدار دادند جمهوری اسلامی تنها «چند هفته» با دستیابی به توان غنیسازی اورانیوم در سطح تسلیحاتی فاصله دارد.
موضوعی که هم همزمان با افزایش تنشها در خلیج فارس و نگرانیها درباره رقابت هستهای جهانی، به یکی از محورهای اصلی بحثهای امنیتی در واشینگتن تبدیل شده است. در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا که برای بررسی بودجه سال مالی ۲۰۲۷ وزارت انرژی برگزار شد، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، گفت ایران به شکل خطرناکی به تولید اورانیوم با غنای مورد نیاز برای ساخت سلاح هستهای نزدیک شده است
