وزیر ورزش و جوانان درباره تغییر محل کمپ تیم ملی و اعزام ملی پوشان از ترکیه توضیح داد

وزیر ورزش و جوانان در خصوص تغییر محل کمپ تیم ملی از آمریکا به مکزیک توضیح داد و درباره زمان اعزام ملی پوشان از ترکیه نیز اعلام کرد. همچنین درباره صدور ویزا برای خبرنگاران نیز تاکید کرد.

وزیر ورزش و جوانان در خصوص تغییر محل کمپ تیم ملی از آمریکا به مکزیک توضیح داد: برخی از رسانه‌ها شاید این توجه را نداشته باشند که مکزیک یکی از میزبان‌های جام جهانی است.

ما از اولین روزها درخواستمان این بود که محل استقرار و حتی بازی‌های تیم ملی ما در مکزیک باشد. دولت مکزیک این را پذیرفت و منوط شد به اجازه فیفا. به هر حال فیفا هم این اجازه را داد و با همه کارشکنی‌هایی که خلاف چارچوب متداول برای کشور میزبان از رویدادی مثل جام جهانی داشته باشد، ما همه تلاشمان را کردیم. درباره زمان اعزام ملی پوشان از ترکیه نیز اعلام کرد: بچه‌های ما روز 16 خرداد پرواز خواهند داشت.

کمپ تیخابا بسیار مجهز است. او در پایان گفت: ما همه تلاشمان را کردیم؛ کادر فنی، فدراسیون، وزارت خارجه، نمایندگی ما در آمریکا، سفیر ایران در مکزیک، همه دست به دست هم دادند تا شرایطی خوب برای تیم ملی داشته باشند تا انشاالله با تلاش بچه‌ها از این مرحله صعود کنیم. وزیر ورزش در پاسخ به سوالی درباره صدور ویزا برای خبرنگاران نیز تاکید کرد: من خودم به شخصه پیگیر هستم





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