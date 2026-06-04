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وزیر امور خارجه ایران پس از مذاکرات ژنو: وضعیت رهبری چگونه خواهد بود؟

سیاسی News

وزیر امور خارجه ایران پس از مذاکرات ژنو: وضعیت رهبری چگونه خواهد بود؟
مذاکرات ژنووزیر امور خارجه ایرانرهبر ایران
📆6/4/2026 1:48 PM
📰EtemadOnline
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وزیر امور خارجه ایران پس از بازگشت از مذاکرات ژنو، به دفتر خود رفت تا گزارش خود را ارائه دهد. در این مذاکرات، ساختمان مذاکرات هدف قرار گرفت، اما مذاکرات خود سالم ماند. وزیر امور خارجه ایران درباره وضعیت رهبری پس از مذاکرات ژنو ابراز نگرانی کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در گفت‌وگویی با شبکه المیادین گفت: پس از بازگشت از مذاکرات ژنو در روز جمعه، روز شنبه ساعت ۹ صبح به دفتر ایشان رفتم تا گزارش خود را ارائه دهم.

در این مذاکرات، ساختمان که در آن نشسته بودیم، هدف قرار گرفت، اما بالی که ما در آن بودیم، سالم ماند. اولین سؤالی که به ذهنم رسید و اولین نگرانی که به من دست داد، این بود که... وضعیت رهبری چگونه خواهد بود؟ اگرچه احتمال جنگ زیاد بود، اما روحیه رهبر شهید مانع از آن می‌شد که به پناه‌گاهها بروند.

همچنین، عکسی که برای اولین بار از رهبر جدید انقلاب در کنار رهبر شهید منتشر شد

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