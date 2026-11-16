وزیر خارجه فرانسه حمله سایبری به بلژیک را ناشی از حمایت از مردم ایران دانست

ژان‌نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، اعلام کرد احتمالاً حمایت پاریس از مخالفان داخلی، انگیزه حمله سایبری جمهوری اسلامی به بلژیک بوده است. جزئیات تحریم و واکنش‌ها را بخوانید.

ژان‌نوئل بارو ، وزیر خارجه فرانسه ، در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال اعلام کرد که احتمالاً حمایت همیشگی پاریس از مردم ایران در برابر سرکوب حکومت، دلیل اصلی حمله سایبری جمهوری اسلامی به فرانسه بوده است. وی دوشنبه ۲۵ آبان در بروکسل با اشاره به نقش سپاه پاسداران در این حمله گسترده گفت پاریس شواهد مربوط به عاملان اصلی این رخداد را در اختیار اتحادیه اروپا گذاشته است.

بارو خواستار تحریم عاملان این حملات ظرف یک ماه شده و افزود اکثریت قاطع کشورهای عضو در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا از این درخواست حمایت کرده‌اند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نهادهای امنیتی بلژیک شواهدی از احتمال دست داشتن گروه‌های هکری مرتبط با جمهوری اسلامی در حملات سایبری به سامانه‌های سرمایشی فروشگاه‌های این کشور یافته‌اند.

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تحلیل انگیزه‌های حمله سایبری و واکنش‌های دیپلماتیک

وزیر خارجه فرانسه در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به کشتار معترضان خیزش دی‌ماه اعلام کرد هیچ‌کس نمی‌تواند جنایت‌های گسترده سپاه پاسداران علیه زنان و مردان ایرانی را به فراموشی بسپارد. بارو خبر داد که فرانسه چهارم آذر در موسسه جهان عرب در پاریس میزبان برنامه‌ای با محوریت صدای ایرانیان خواهد بود.

روزنامه فرانسوی لوموند ششم آبان گزارش داد که نهادهای اطلاعاتی اروپا نگران تداوم و تشدید عملیات منتسب به جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی هستند. این عملیات شامل طرح‌های ترور، آتش‌سوزی عمدی، خرابکاری، حملات سایبری و جاسوسی می‌شود که نگرانی‌های امنیتی را در سطح قاره افزایش داده است.

آمار تلفات و موضع سازمان ملل متحد

بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنه‌ای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ۲۵ آبان در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال درباره کشتار معترضان خیزش دی‌ماه به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، سازمان ملل این کشتار را به‌صراحت محکوم کرد.

پیش‌تر در دوم مهر، ژوزفا بوگنون، معاون سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، سرکوب اعتراضات دی ۱۴۰۴ را "وحشتناک و غیرانسانی" توصیف کرده و گفته بود پاریس می‌خواهد مردم ایران بتوانند درباره خود و آینده‌شان تصمیم بگیرند. به باور کنشگران، جمهوری اسلامی به‌ویژه در میانه تنش‌های اخیر با آمریکا و اسرائیل می‌کوشد با ایجاد فضای رعب و وحشت، از بروز دوباره خشم عمومی ناشی از بحران‌های فزاینده جلوگیری کند.

اعتراضات دانشجویان به کیفیت غذای دانشگاه‌ها

در سوی دیگر ماجرا، دانشجویان دانشگاه‌های مختلف از چمران کرمان تا دانشگاه آمل و پیش از آن دانشگاه صنعتی شیراز، با برگزاری تجمع، اعتصاب و گذاشتن سینی‌های غذا روی زمین، به وضعیت تغذیه در دانشگاه‌ها اعتراض کردند. تصاویر و ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال از پیدا شدن حشرات در غذای برخی دانشگاه‌ها، کمبود وعده‌های غذایی و بروز مشکلات گوارشی حکایت دارد.

دانشجویان دانشکده چمران کرمان، وابسته به دانشگاه ملی مهارت، ۲۴ آبان سینی‌های غذا را در اعتراض به کیفیت آن روی زمین سالن گذاشتند. یکی از دانشجویان این دانشگاه در پیامی به ایران‌اینترنشنال گفت با وجود کیفیت پایین غذای سلف، دانشجویان ناچارند برای هر پرس غذا ۳۵ هزار تومان پرداخت کنند.

گزارش‌های تازهِ بحران غذایی در خوابگاه‌ها

دوشنبه ۲۵ آبان، گزارش دیگری از وضعیت نامناسب غذای دانشجویان دانشگاه دولتی فناوری نوین آمل به ایران‌اینترنشنال رسید و تصاویر ارسالی دانشجویان، وجود حشره در غذای توزیع‌شده میان دانشجویان را نشان می‌داد. یکی از دانشجویان این دانشگاه گفت پس از سال‌ها، برای نخستین بار توزیع شام در خوابگاه آغاز شده، اما در همان وعده نخست، حشره‌ای میان حبوبات غذا پیدا شد.

دانشجویی دیگر نوشت این وضعیت تنها وعده غذایی است که دانشگاه دولتی آمل به دانشجویان می‌دهد تا کمک هزینه شام و صبحانه را در جیب خودش نگه دارد. دانشجویان دانشگاه یزد نیز از مسمومیت‌های زیاد همکلاسی‌های خود خبر دادند و گفتند محمدرضا صادقیان، معاون دانشجویی دانشگاه یزد، در جمع معترضان اعتراضات را "سیاه‌نمایی" خواند.

کمبود غذا و ناتوانی مسئولان در تامین نیازها

یکی از دانشجویان خوابگاه شهید همت دانشگاه علامه طباطبایی تهران نیز از کمبود غذا و ناتوانی مسئولان در تامین وعده ناهار دانشجویان در روز ۲۱ آبان خبر داد. بنا به گفته او، دانشجویان برای ناهار سالاد سزار سفارش داده بودند، اما ساعت ۱۳ به آنان اعلام شد که غذا موجود نیست.

این دانشجو افزود ساندویچ‌ها هم به خوابگاه نرسید و در نهایت مسئولان تعدادی کنسرو ماهی از انبار آوردند که سهم همه دانشجویان هم نشد. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که حتی با پرداخت هزینه توسط دانشجویان، حداقل کیفیت و استانداردهای بهداشتی در غذاها رعایت نمی‌شود.