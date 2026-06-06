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وزیران کشور پاکستان و ایران در خصوص امنیت منطقه مذاکراتی گسترده داشتند

سیاسی News

وزیران کشور پاکستان و ایران در خصوص امنیت منطقه مذاکراتی گسترده داشتند
امنیت منطقهپاکستانایران
📆6/6/2026 7:13 AM
📰SharghDaily
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محسن نقوی و اسکندر مؤمنی درباره تهدیدهای تروریستی، قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی گفتگو کردند و برنامه‌های مشترک نظارتی و اطلاعاتی برای تقویت امنیت مرزها را تصویب کردند

وزیر کشور پاکستان ، محسن نقوی، در یک دیدار رسمی با وزیر کشور ایران ، اسکندر مؤمنی، به بررسی تحولات امنیتی اخیر در منطقه پرداخت. این ملاقات که در پایتخت پاکستان برگزار شد، با هدف تقویت همکاری‌های دو جانبه در زمینه مبارزه با تروریسم و جرایم مرزی برنامه‌ریزی شده بود.

نقوی در شبکهٔ اجتماعی ایکس بیان کرد که دو کشور در خصوص تهدیدهای مشترک، از جمله حضور گروه‌های افراطی در مرزهای افغانستان و ایران، به تبادل نظر و ارائه پیشنهادهای عملی پرداخته‌اند. وی افزود که ایران و پاکستان به‌عنوان دو کشور همسایه، باید با استقامت و همیاری یکدیگر، هرگونه سعی دشمن برای تضعیف امنیت منطقه را خنثی کنند. در ادامهٔ گفت‌وگو، هر دو وزیر بر ضرورت تقویت اطلاعاتی مشترک و ایجاد سامانه‌های نظارتی همگام تأکید کردند.

آنها توافق کردند تا تیم‌های مشترکی برای بررسی تحولات پهنهٔ خاورمیانه و آسیای میانه تشکیل شده و نتایج این بررسی‌ها به‌صورت دوره‌ای به مقامات بالایی هر دو دولت منتقل شود. علاوه بر این، دربارهٔ مسایل مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر که از مرزهای مشترک عبور می‌کند، راهکارهای اجرایی جدیدی ارائه شد تا بتوان از جریان‌های مخدر و افراد خطرناک پیشگیری کرد. نقش ایران و پاکستان در تثبیت امنیت منطقه‌ای در چشم‌انداز آینده‌ای پرچالش، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

با توجه به تحولات سیاسی در کشورهایی چون افغانستان، عراق و لبنان، هر دو دولت بر لزوم حفظ دیپلماسی فعال و پیگیری مستمر برنامه‌های مشترک در عرصهٔ امنیتی تأکید کردند. این دیدار نشانگر تعهد هر دو کشور به همکاری‌های عمیق‌تر و ایجاد چارچوب‌های قانونی جدید برای مقابله با تهدیدات متقابل است و می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر کشورهای همسایه در منطقه مورد استفاده قرار گیرد

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امنیت منطقه پاکستان ایران مبارزه با تروریسم همکاری مرزی

 

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