وزیر امور خارجه اسپانیا: به رسمیت شناختن کشور فلسطین تنها راه دستیابی به صلح پایدار

خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا، در نشستی در مدرسه Hertie در برلین، به اهمیت به رسمیت شناختن کشور فلسطین برای دستیابی به صلح پایدار و حفظ راه‌حل دو دولتی در خاورمیانه پرداخت و با اشاره به حملات هوایی اسرائیل به غزه و گسترش شهرک‌سازی‌ها، بر وجود ریسکی جدی برای ثبات در شیوه‌ای صلح‌آمیز در این منطقه تأکید کرد.

وزیر امور خارجه اسپانیا تأکید کرد که به رسمیت شناختن کشور فلسطین تنها راه دستیابی به صلح پایدار و حفظ راه‌حل دو دولتی در خاورمیانه است.

خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا در نشستی در مدرسه Hertie در برلین، به رسمیت شناختن کشور فلسطین را اقدامی حیاتی برای بقای راه‌حل دو دولتی دانست و با بیان نگرانی‌های خود در مورد گسترش شهرک‌سازی‌های غیرقانونی در کرانه باختری و خروج خشونت شهرک‌نشینان از کنترل، برقراری امنیت و ثبات در خاورمیانه را غیرممکن دانست. آلبارس با اشاره به تصمیم سال 2024 اسپانیا برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین، ابراز داشت که این تنها ابزاری است که برای حفظ راه‌حل دو دولتی در اختیار دارند، زیرا با وضعیت کنونی غزه و گسترش شهرک‌سازی‌ها، این راه‌حل ممکن است غیرقابل تحقق شود.

آلبارس در پایان با تأکید بر لزوم احیای تلاش‌های دیپلماتیک و آغاز مذاکرات بر پایه راه‌حل دو دولتی را تنها مسیر تضمین امنیت و آینده‌ای صلح‌آمیز برای هر دو ملت فلسطین و اسرائیل دانست





