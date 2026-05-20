وزیر خزانه داری آمریکا از سیاست های رئیس جمهور حمایت کرد

وزیر خزانه داری آمریکا با وزیر دارایی قطر در مورد لزوم حفظ فشار بر جمهوری اسلامی صحبت کرد. لیندزی گراهام، سناتور جمهوری خواه آمریکایی از ایالت کارولینای جنوبی، در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» با تمجید از سیاست های دونالد ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا، در قبال جمهوری اسلامی ، گفت آقای ترامپ توانسته است رژیم ایران را به ضعیف ترین وضعیتش از سال ۱۳۵۷ برساند.
او همچنین از فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا و نیروهای نظامی ایالات متحده تقدیر کرد و نوشت: به فرمانده کل قوا و تمام کسانی که تحت فرمان او خدمت میکنند باید آفرین گفت. این سناتور جمهوری خواه آمریکایی در ادامه تأکید کرد که از یک «راه حل دیپلماتیک» برای پایان بحران با جمهوری اسلامی حمایت میکند، اما گفت هر توافقی باید «جامع، واقعی و قابل اعتماد» باشد تا اطمینان حاصل شود که رژیم ایران دیگر «بزرگترین حامی دولتی تروریسم» در جهان نخواهد بود
