وزیر امور خارجه ترکیه از توافق آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ استقبال کرد

وزیر امور خارجه ترکیه با استقبال از توافق میان ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ، این توافق را مرحلهای مهم در مسیر برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه دانست. هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در پلتفرم ملی NSosyal از توافق حاصلشده برای پایان دادن به جنگ میان آمریکا و ایران استقبال کرد.
وزیر امور خارجه ترکیه با استقبال از توافق میان ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ، این توافق را مرحلهای مهم در مسیر برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه دانست.
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در پلتفرم ملی NSosyal از توافق حاصلشده برای پایان دادن به جنگ میان آمریکا و ایران استقبال کرد. فیدان در این پیام نوشت: از توافقی که با هدف پایان دادن به جنگ میان آمریکا و ایران حاصل شده است، خرسندیم؛ این توافق گامی مهم در مسیر برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه به شمار میرود.
وزیر امور خارجه ترکیه با تبریک به طرفهای توافق و همچنین کشورهای میانجی، بهویژه پاکستان و قطر، که در این روند نقشآفرینی کردهاند، افزود: برای جلوگیری از هرگونه تلاش جهت تخریب این توافق و همچنین حفظ صلح و امنیت منطقهای، ضروری است تمامی کشورهای ذیربط با درایت و مسئولیتپذیری عمل کنند. فیدان همچنین تاکید کرد: ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان از ابتدای این روند حمایت گستردهای از آن به عمل آورده و تلاشهای قابل توجهی در این زمینه انجام داده است.
وی در پایان تصریح کرد که ترکیه به حمایت خود از تلاشها برای برقراری صلح، آرامش و ثبات در منطقه بدون وقفه ادامه خواهد داد
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ترکیه: پرواز ویژه برای انتقال شهروندان و شرکتکنندگان از ناوگان جهانی صمود به ترکیهوزیر خارجه ترکیه، هاکان فیدان، اعلام کرد که امروز یک پرواز ویژه برای بازگرداندن شهروندان ترک و شرکتکنندگان از کشورهای ثالث در ناوگان جهانی صمود به ترکیه برنامهریزی شده است. فیدان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی NSosyal بیان کرد که با تمام نهادهای مربوطه برای تضمین امنیت و بازگشت امن شهروندان ترکیه که در نتیجه مداخله غیرقانونی علیه ناوگان جهانی صمود بازداشت شدهاند، همکاری میکنند.
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