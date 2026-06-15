وزیر امور خارجه ترکیه از توافق آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ استقبال کرد

وزیر امور خارجه ترکیه با استقبال از توافق میان ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ، این توافق را مرحله‌ای مهم در مسیر برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه دانست. هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در پلتفرم ملی NSosyal از توافق حاصل‌شده برای پایان دادن به جنگ میان آمریکا و ایران استقبال کرد.

وزیر امور خارجه ترکیه با استقبال از توافق میان ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ، این توافق را مرحله‌ای مهم در مسیر برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه دانست.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در پلتفرم ملی NSosyal از توافق حاصل‌شده برای پایان دادن به جنگ میان آمریکا و ایران استقبال کرد. فیدان در این پیام نوشت: از توافقی که با هدف پایان دادن به جنگ میان آمریکا و ایران حاصل شده است، خرسندیم؛ این توافق گامی مهم در مسیر برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه به شمار می‌رود.

وزیر امور خارجه ترکیه با تبریک به طرف‌های توافق و همچنین کشورهای میانجی، به‌ویژه پاکستان و قطر، که در این روند نقش‌آفرینی کرده‌اند، افزود: برای جلوگیری از هرگونه تلاش جهت تخریب این توافق و همچنین حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای، ضروری است تمامی کشورهای ذی‌ربط با درایت و مسئولیت‌پذیری عمل کنند. فیدان همچنین تاکید کرد: ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان از ابتدای این روند حمایت گسترده‌ای از آن به عمل آورده و تلاش‌های قابل توجهی در این زمینه انجام داده است.

وی در پایان تصریح کرد که ترکیه به حمایت خود از تلاش‌ها برای برقراری صلح، آرامش و ثبات در منطقه بدون وقفه ادامه خواهد داد





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