وزیر خارجه ترکیه پس از سفر دو روزه به روسیه، روابط دو کشور را از نظر امنیت، ثبات و رفاه بین‌المللی دارای اهمیت حیاتی دانست و از دیدارهای متعدد و گفت‌وگوهای مفصلی با مقامات ارشد روسیه خبر داد. همچنین، حمایت ترکیه از پایان جنگ روسیه و اوکراین و تلاش برای برقراری صلح و رفاه در قفقاز جنوبی را مورد تاکید قرار داد.

وزیر امور خارجه ترکیه پس از سفر دو روزه به روسیه تاکید کرد روابط دو کشور از نظر امنیت، ثبات و رفاه بین‌المللی دارای اهمیت حیاتی است.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در پیامی در پلتفرم ملی «NSosyal» درباره این سفر نوشت که دیدارهای متعددی در مسکو و کازان انجام شده و طی آن ابعاد مختلف روابط دو کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است. وی با اشاره به دیدار خود با ولادیمیر پوتین اظهار داشت پیام‌های رجب طیب اردوغان را به رئیس‌جمهور روسیه منتقل کرده و فرصت یافته است دیدگاه‌های وی درباره مسائل منطقه‌ای را بشنود.

وزیر خارجه ترکیه همچنین از گفت‌وگوهای مفصل خود با سرگئی لاوروف و شماری از مقام‌های ارشد سیاسی، امنیتی و اقتصادی روسیه خبر داد و گفت در این نشست‌ها زمینه‌های گسترش همکاری‌های دوجانبه و تحولات منطقه‌ای بررسی شده است. فیدان با تاکید بر حمایت ترکیه از پایان جنگ روسیه و اوکراین از طریق دیپلماسی، تصریح کرد: بار دیگر ثبت کردیم که ترکیه برای ارائه هرگونه حمایت، از جمله میزبانی دورهای بعدی مذاکرات، آماده است.

وی همچنین حمایت آنکارا از تلاش‌ها برای برقراری صلح و رفاه در قفقاز جنوبی را مورد تاکید قرار داد و گفت سازوکار همکاری منطقه‌ای «3+3» ظرفیت مهمی برای تحقق این هدف دارد. فیدان در بخش دیگری از سخنانش به دیدار با فعالان اقتصادی ترک در مسکو اشاره کرد و گفت: دیدگاه‌ها و انتظارات آنان درباره توسعه همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور را شنیده است.

وزیر خارجه ترکیه همچنین از دریافت دکترای افتخاری از موسسه دولتی روابط بین‌الملل مسکو خبر داد و از مقام‌های روسی برای اعطای این عنوان قدردانی کرد. وی در پایان تاکید کرد روابط ترکیه و روسیه که ریشه در تاریخ دارد و بر پایه اراده رهبران دو کشور، همکاری‌های اقتصادی و پیوندهای انسانی استوار است، از منظر امنیت، ثبات و رفاه بین‌المللی اهمیتی راهبردی دارد و دو طرف به تلاش مشترک برای تقویت این همکاری‌ها ادامه خواهند داد





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