ستار هاشمی در آیین گرامیداشت «امینِ ایران» به یاد رهبر شهید انقلاب، با بیان اینکه حدود یک‌سوم شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های کشور در حوزه ICT فعالیت می‌کنند، افزود: امروز شاهد شکل‌گیری و بلوغ شرکت‌هایی هستیم که توان رقابت با نمونه‌های مشابه خود در سطح جهانی را دارند. این مساله نشان‌دهنده ظرفیت بالای نیروی انسانی و زیست‌بوم فناوری کشور است.

این مساله نشان‌دهنده ظرفیت بالای نیروی انسانی و زیست‌بوم فناوری کشور است. خودباوری، شجاعت و ورود به میدان علم و فناوری را از جمله درس‌آموخته‌هایی دانستیم که از رهبر شهید انقلاب آموختیم و ابراز امیدواری کردیم که کشور بتواند در همین مسیر حرکت کند.

همچنین، درباره اینترنت و مطالبات شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای اینترنتی در زمینه دسترسی به اینترنت بین المللی، یادآور شد: یکی از موضوعاتی که به‌صورت طبیعی به‌عنوان مطالبه به‌حق مردم و کسب‌وکارها از حاکمیت مطرح است، بحث دسترسی باکیفیت به اینترنت است. با وجود شرایط جنگی که به کشور تحمیل شد، محدودیت‌هایی در دسترسی‌ها ایجاد شد. تلاش ما این است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن شرایط بهبود پیدا کند و اگر بتوانیم، حتی فردا وضعیت بهتر از امروز باشد





