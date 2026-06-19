وزیران کابینه اسرائیل به اظهارات جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا درباره سیاستمداران اسرائیلی منتقد دونالد ترامپ واکنش تندی نشان دادند. ایتامار بن‌گویر، وزیر تندروی امنیت ملی اسرائیل با انتشار پیامی در پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس، به سخنان ونس که او و بزالئل اسموتریچ (وزیر دارایی) را هدف قرار داده و پرسیده بود «پیشنهاد شما چیست؟»، پاسخ داد. بن‌گویر مدعی شد: «پیشنهاد من برخورد با نازی‌های قرن 21 است، همان‌طور که آمریکا با نازی‌های قرن 20 برخورد کرد.» از سوی دیگر، میکی زوهر، وزیر فرهنگ و ورزش اسرائیل نیز در واکنش به اظهارات ونس مبنی بر اینکه تسلیحات اسرائیل با پول مالیات‌دهندگان آمریکایی تامین می‌شود، ادعا کرد: «اطلاعاتی که ما در اختیار آمریکا قرار دادیم، جان شمار بی‌شماری از شهروندان آمریکایی را نجات داده است.» زوهر با بیان اینکه فناوری‌های توسعه‌یافته در اسرائیل در وهله اول توسط ارتش آمریکا استفاده می‌شود، افزود: «شراکت اسرائیل و آمریکا برای جهان آزاد اهمیت دارد.» پیش از این، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا با انتقاد شدید از برخی اعضای کابینه اسرائیل گفته بود: در 3 ماه گذشته، دو سوم از سلاح‌های دفاعی محافظت‌کننده از میهن شما توسط آمریکایی‌ها تولید شده و با پول مالیات‌دهندگان آمریکایی تامین مالی شده است. مشکل اسرائیل دونالد ترامپ نیست. هرکسی در اسرائیل فکر می‌کند بزرگترین مشکل آن‌ها پرزیدنت ترامپ است، باید بیدار شود و واقعیت وضعیت کشورش را ببیند.

وزیران کابینه اسرائیل به اظهارات جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا درباره منتقدان دونالد ترامپ و وابستگی تسلیحاتی تل‌آویو به واشنگتن واکنش نشان دادند. وزیران کابینه اسرائیل به اظهارات ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا درباره سیاستمداران اسرائیلی منتقد دونالد ترامپ واکنش تندی نشان دادند.

ایتامار بن‌گویر، وزیر تندروی امنیت ملی اسرائیل با انتشار پیامی در پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس، به سخنان ونس که او و بزالئل اسموتریچ (وزیر دارایی) را هدف قرار داده و پرسیده بود «پیشنهاد شما چیست؟ »، پاسخ داد. بن‌گویر مدعی شد: «پیشنهاد من برخورد با نازی‌های قرن 21 است، همان‌طور که آمریکا با نازی‌های قرن 20 برخورد کرد.

» از سوی دیگر، میکی زوهر، وزیر فرهنگ و ورزش اسرائیل نیز در واکنش به اظهارات ونس مبنی بر اینکه تسلیحات اسرائیل با پول مالیات‌دهندگان آمریکایی تامین می‌شود، ادعا کرد: «اطلاعاتی که ما در اختیار آمریکا قرار دادیم، جان شمار بی‌شماری از شهروندان آمریکایی را نجات داده است. » زوهر با بیان اینکه فناوری‌های توسعه‌یافته در اسرائیل در وهله اول توسط ارتش آمریکا استفاده می‌شود، افزود: «شراکت اسرائیل و آمریکا برای جهان آزاد اهمیت دارد.

» پیش از این، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا با انتقاد شدید از برخی اعضای کابینه اسرائیل گفته بود: در 3 ماه گذشته، دو سوم از سلاح‌های دفاعی محافظت‌کننده از میهن شما توسط آمریکایی‌ها تولید شده و با پول مالیات‌دهندگان آمریکایی تامین مالی شده است. مشکل اسرائیل دونالد ترامپ نیست. هرکسی در اسرائیل فکر می‌کند بزرگترین مشکل آن‌ها پرزیدنت ترامپ است، باید بیدار شود و واقعیت وضعیت کشورش را ببیند





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