وزیران کابینه اسرائیل به اظهارات جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا درباره سیاستمداران اسرائیلی منتقد دونالد ترامپ واکنش تندی نشان دادند. ایتامار بنگویر، وزیر تندروی امنیت ملی اسرائیل با انتشار پیامی در پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس، به سخنان ونس که او و بزالئل اسموتریچ (وزیر دارایی) را هدف قرار داده و پرسیده بود «پیشنهاد شما چیست؟»، پاسخ داد. بنگویر مدعی شد: «پیشنهاد من برخورد با نازیهای قرن 21 است، همانطور که آمریکا با نازیهای قرن 20 برخورد کرد.» از سوی دیگر، میکی زوهر، وزیر فرهنگ و ورزش اسرائیل نیز در واکنش به اظهارات ونس مبنی بر اینکه تسلیحات اسرائیل با پول مالیاتدهندگان آمریکایی تامین میشود، ادعا کرد: «اطلاعاتی که ما در اختیار آمریکا قرار دادیم، جان شمار بیشماری از شهروندان آمریکایی را نجات داده است.» زوهر با بیان اینکه فناوریهای توسعهیافته در اسرائیل در وهله اول توسط ارتش آمریکا استفاده میشود، افزود: «شراکت اسرائیل و آمریکا برای جهان آزاد اهمیت دارد.» پیش از این، جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا با انتقاد شدید از برخی اعضای کابینه اسرائیل گفته بود: در 3 ماه گذشته، دو سوم از سلاحهای دفاعی محافظتکننده از میهن شما توسط آمریکاییها تولید شده و با پول مالیاتدهندگان آمریکایی تامین مالی شده است. مشکل اسرائیل دونالد ترامپ نیست. هرکسی در اسرائیل فکر میکند بزرگترین مشکل آنها پرزیدنت ترامپ است، باید بیدار شود و واقعیت وضعیت کشورش را ببیند.
وزیران کابینه اسرائیل به اظهارات جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا درباره منتقدان دونالد ترامپ و وابستگی تسلیحاتی تلآویو به واشنگتن واکنش نشان دادند. وزیران کابینه اسرائیل به اظهارات ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا درباره سیاستمداران اسرائیلی منتقد دونالد ترامپ واکنش تندی نشان دادند.
ایتامار بنگویر، وزیر تندروی امنیت ملی اسرائیل با انتشار پیامی در پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس، به سخنان ونس که او و بزالئل اسموتریچ (وزیر دارایی) را هدف قرار داده و پرسیده بود «پیشنهاد شما چیست؟ »، پاسخ داد. بنگویر مدعی شد: «پیشنهاد من برخورد با نازیهای قرن 21 است، همانطور که آمریکا با نازیهای قرن 20 برخورد کرد.
» از سوی دیگر، میکی زوهر، وزیر فرهنگ و ورزش اسرائیل نیز در واکنش به اظهارات ونس مبنی بر اینکه تسلیحات اسرائیل با پول مالیاتدهندگان آمریکایی تامین میشود، ادعا کرد: «اطلاعاتی که ما در اختیار آمریکا قرار دادیم، جان شمار بیشماری از شهروندان آمریکایی را نجات داده است. » زوهر با بیان اینکه فناوریهای توسعهیافته در اسرائیل در وهله اول توسط ارتش آمریکا استفاده میشود، افزود: «شراکت اسرائیل و آمریکا برای جهان آزاد اهمیت دارد.
» پیش از این، جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا با انتقاد شدید از برخی اعضای کابینه اسرائیل گفته بود: در 3 ماه گذشته، دو سوم از سلاحهای دفاعی محافظتکننده از میهن شما توسط آمریکاییها تولید شده و با پول مالیاتدهندگان آمریکایی تامین مالی شده است. مشکل اسرائیل دونالد ترامپ نیست. هرکسی در اسرائیل فکر میکند بزرگترین مشکل آنها پرزیدنت ترامپ است، باید بیدار شود و واقعیت وضعیت کشورش را ببیند
Israel Trump Biden Wins Defense USA USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID USAID
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
وزارت دفاع روسیه از سرنگونی 20 پهپاد اوکراینی بر فراز کریمه خبر دادخبرگزاریهای روسی به نقل از وزارت دفاع این کشور گزارش دادند که روسیه در ساعات اولیه بامداد شنبه 21 مرداد، 20 پهپاد اوکراینی را بر فراز شبهجزیره کریمه
Read more »
اولین کنفرانس بینالمللی کوهستان پایدار در اردبیل برگزار میشوداولین کنفرانس بینالمللی کوهستان پایدار ۲۰ و ۲۱ آذر در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار میشود.
Read more »
کارگران داروسازی هند و بنگلادش در اعتصاببیش از ۲۰ کارخانه داروسازی بزرگ در هند و بنگلادش به مدت 9 روز در اعتراض به درخواست 21 مادهای خود شامل مزد و اصلاح قراردادها، در اعتصاب قرار دارند.
Read more »
20-21. yüzyılların savaşları ve 7 Ekim'in etkileriMakale, 19. ve 20. yüzyıllardaki büyük savaşların ortak yönlerini ele alarak, her savaşın farklı nedenlere, şekillere ve sonuçlara sahip olduğunu vurguluyor. Ancak, her savaşın ardından, yeni bir tehdit odağı yaratıldığı ve bu tehdit odağının, uluslararası güvenlik söylemini şekillendirdiği belirtiliyor. Makale, 7 Ekim'in bölgesel güvenlik söylemini nasıl etkilediğini de inceliyor ve bu tarihte gerçekleşen olayların, İran'ın güç ve etki alanını daralttığını, Filistin meselesinin önemini kaybettiğini ve bölgesel güç dengelerinde yeni bir düzenin oluştuğunu savunuyor.
Read more »
استاندار جنین: در حملات اسرائیل بیش از 20 خانه و ساختمان تخریب شداستاندار جنین اعلام کرد که در حملات اسرائیل از 21 ژانویه تا کنون بیش از 20 خانه و ساختمان تخریب شده است. - Anadolu Ajansı
Read more »
جوان ۲۰ ساله یاسوجی دچار صاعقه زدگی شدسرپرست جمعیت هلالاحمر کهگیلویه و بویراحمد از صاعقه زدگی جوان ۲۰ ساله یاسوجی در ارتفاعات دوگوش یاسوج خبر داد. سید عادل رهبریان گفت: ساعت ۱۴:۳۰ امروز جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴ حادثه اصابت صاعقه به یک جوان ۲۰ ساله در ارتفاعات «دوگوش» یاسوج از طریق مرکز کنترل عملیات هلالاحمر اعلام شد. وی اظهار کرد: بلافاصله یک تیم پنج نفره واکنش سریع به محل اعزام شد.
Read more »