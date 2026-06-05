سید عباس عراقچی در گفتوگوی اختصاصی خود با شبکه المیادین از جزئیات حضور در دفتر بیت رهبری در زمان حمله هوایی، واکنشهای اولیهٔ خود نسبت به وضعیت رهبر، و تأثیر این حادثه بر استقامت ملی و استراتژیهای نظامی ایران گزارش داد.
وزیر امور خارجه، سید عباس عراقچی، در مصاحبهای تازه با شبکه المیادین از حضور خود در دفتر بیت رهبری در لحظه حملهٔ هوایی آمریکایی‑صهیونیستی که منجر به شهادت آیتالله سید علی خامنهای (ره) شد، خبر داد.
او بیان کرد که پس از بازگشت از مذاکرات ژنو، در ساعت نه صبح روز شنبه به دفتر رهبر مقدس رفت تا مروری بر وضعیت مذاکرات و اوضاع منطقهای که خطر جنگ را چند برابر کرده بود، ارائه دهد. در همان لحظه که انفجار سنگین در ساختمان رخ داد، عراقیچی در بخشی از دفتر که او حضور داشت، سالم مانده بود؛ در حالی که سایر بخشهای ساختار به شدت آسیب دیده بودند.
او افزود که پس از خروج از زیر آوار، تمام تمرکزش بر وضعیت رهبر بود و در دو روز نخست پس از حادثه، نگرانی شدید درباره سرنوشت آیتالله خامنهای داشت تا اینکه خبر شهادت تأیید شد. روحیهٔ رهبر مقدس، بر پایهٔ عدم استفاده از پناهگاهها و اعتقاد به حضور در کنار مردم، حتی در زمان نبردهای سنگین، برای عهدهداران نظام انگیزهای مضاعف شد
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