امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، سیاست‌های غیرعقلانی پاکستان را نقد کرد و تاکید نمود که کابل بدون واکنش تند با حملات پاسخ می‌دهد، اما به دنبال روابط عادی و عاری از تنش با پاکستان است. وی همچنین حمایت از گروه‌های مخالف پاکستان را رد کرد.

امیرخان متقی ، وزیر خارجه دولت طالبان در افغانستان، با انتقاد شدید از سیاست‌های اخیر پاکستان و تکذیب هرگونه حمایت از گروه‌های مسلح مخالف اسلام‌آباد، بر تمایل کابل برای ایجاد روابط عادی و پایدار با همسایه شرقی خود تاکید کرد.

این مقام ارشد طالبان در مصاحبه‌ای با رسانه‌های داخلی افغانستان، موضعی متعادل اما قاطع را در قبال تنش‌های مرزی اتخاذ نمود و اعلام داشت که دولت کابل علی‌رغم تحمل حملات هوایی و زمینی از سوی ارتش پاکستان، از هرگونه واکنش تند یا بچه‌گانه پرهیز خواهد کرد. متقی معتقد است که صبر و خویشتنداری در برابر provocation های پاکستان، در بلندمدت به نفع طالبان تمام خواهد شد و این رویکرد غیرمنطقی اسلام‌آباد هیچ سودی برای پاکستان به همراه نداشته است.

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رد حمایت کابل از گروه‌های مسلح مخالف پاکستان

او با استناد به تجربه تاریخی افغانستان، هشدار داد که مردم این کشور در برابر فشارهای خارجی تسلیم نخواهند شد و هرگونه تلاش برای تحمیل اراده از طریق زور نظامی، صرفاً باعث اتحاد بیشتر افغان‌ها شده است. وزیر خارجه طالبان همچنین با رد شایعات پیرامون حمایت کابل از طالبان پاکستان و گروه‌های بلوچ، توضیح داد که ریشه اختلافات این گروه‌ها با دولت پاکستان به دوران قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بازمی‌گردد و دولت جدید کابل هیچ نقشی در حمایت از فعالیت‌های این گروه‌ها ندارد.

او ابراز امیدواری کرد که با برداشتن موانع دیپلماتیک، روابط تجاری و امنیتی میان دو کشور به حالت عادی بازگردد، همان‌گونه که طالبان روابط خود با قدرت‌های جهانی مانند بریتانیا و روسیه را عادی‌سازی کرده است. در همین راستا، منابع نزدیک به دولت ایران نیز اعلام کرده‌اند که تهران آمادگی کامل خود را برای میانجی‌گری و کاهش تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان ابراز کرده است تا از تداوم درگیری‌ها و کشته شدن غیرنظامیان جلوگیری شود.

تغییر استراتژی دیپلماتیک افغانستان برای کاهش تنش‌ها

این تحولات نشان می‌دهد که کابل در حال تغییر استراتژی خود از رویارویی مستقیم به دیپلماسی فعال با تمرکز بر حفظ منافع ملی و جلوگیری از تشدید بحران انسانی در مناطق مرزی است.