وزیر خارجه ایران و دبیر کل سازمان ملل، در گفتگوی تلفنی، آخرین وضعیت منطقه و روند گفتگوهای دیپلماتیک را بررسی کردند - News in Persian

در این különösen حساس گفتگوی تلفنی، طرفین آخرین اقدامات منطقه ای و ورند گفتگوهای دیپلماتیک را بررسی کردند و از پاکستان به عنوان یکجیرای مفید برای پیشرفت گفتگوها یاد کردند. همچنین دیدگاههای دبیر کل سازمان ملل مبنی بر پایبندی به اصول جهانی و استفاده از روشهای دیپلماتیک برای حل و فصل مناقشات بین المللی به موضع گیریهای مقام معظم رهبری نگریسته شد. همچنین احتمال جدایی از کانادا به اسامی البرتا مطرح است و به جذاب ترین موضوعهای خبری در رسانه های مسئول نيوز به حساب می آید.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد به صورت تلفنی گفتگو کردند. در این گفتگوی تلفنی آخرین وضعیت منطقه و روند تحولات مرتبط با دیپلماسی میان ایران و امریکا با میانجی گری پاکستان مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تبیین آخرین وضعیت روند دیپلماتیک موجود برای خاتمه جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران، سوابق بدعهدی آمریکا خصوصا خیانت‌های مکرر به دیپلماسی و تجاوز نظامی علیه ایران به همراه موضع‌گیری‌های ضد و نقیض و زیاده‌خواهی‌های مکرر را عامل اخلال در روند گفتگوها به میانجی‌گری پاکستان دانست و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به رغم سوء ظن شدید به آمریکا، با رویکردی مسئولانه و با جدیت تمام وارد این روند دیپلماتیک شده و برای رسیدن به نتیجه معقول و عادلانه تلاش می‌کند. در این تماس تلفنی همچنین راجع به مباحث کنفرانس بازنگری معاهده عدم اشاعه که در نیویورک در حال برگزاری است، گفتگو شد.

دبیر کل سازمان ملل متحد با نفی توسل به زور علیه حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشورها، بر ضرورت پایبندی به اصول متشور ملل متحد و استفاده از راه‌های دیپلماتیک به منظور برقراری صلح و ثبات در منطقه تاکید کرد. عاصم منیر به تهران آمدآلبرتا از کانادا جدا می شود؟ یک همه پرسی جنجالی در راه اس





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gouster Erdachey Pakistan Iran And USA Diplomacy Meeting In New York Gouster On Sovereignty And Territorial Integri Alberta And Canada Revision Of NPT

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iranian News: Legal Action Against FIFA Over Banning National FlagsA civil rights organization in the United States has filed a lawsuit against FIFA, the international governing body of football, in a federal court in California. The lawsuit seeks to stop an action that would prevent FIFA from allowing the Iranian flags to be displayed in the stadiums during the FIFA World Cup 2026. The news comes after a report by the Atlantic magazine stating that FIFA is under pressure from the Iranian Football Federation to prevent the entry of the Iranian flags into the stadiums.

Read more »

Putin: S&N Hinges Crucial for Russia's Independence, News of Planned Joint Nuclear Exercises RevealedRussian President Vladimir Putin has highlighted the importance of Security and Nuclear Forces (S&N) in ensuring Russia's autonomy, particularly in the face of increasing tensions and new threats. This comes amid reports of joint nuclear exercises between Russia and Belarus, overseen by the two leaders.

Read more »

هند می‌خواهد قبل از اعزام کشتی، بازگشت کشتی‌هایگیرار خود را تضمین کندA senior government official in India announced that it wants to ensure the return of its stranded ships in the Persian Gulf before any ships are dispatched to collect fuel. The Minister for Shipping, Mohansangvi Mangal, stated that the priority is to remove all its ships from the Strait of Hormuz.

Read more »

Reported but False Claims of US Withdrawal From EuropeThis text describes news where some social media posts claim that US Secretary of State Mike Pompeo declared the complete withdrawal of US forces from Europe. However, the video footage of the conversation between Pompeo and Fox News shows that he did not mention such a withdrawal.

Read more »

Georgian-Iranian AllianceThis news article discusses the growing alliance between Georgia, a former U.S. ally, and Iran, and highlights the concern of U.S. officials regarding this development.

Read more »

برگ‌داشتنی: نقش بابک زنجانی و شبکه‌اش در استفاده از صرافی رمزارز برتر برای تأمین مالی سپاه پاسدارانوال‌استریت جورنال گزارشی در Persian منتشر کرد که از نقش بابک زنجانی و شبکه‌اش در استفاده از بزرگترین صرافی رمزارز جهان برای تأمین مالی سپاه پاسداران خبر می‌دهد. این گزارش با استناد به گزارش‌های داخلی صرافی بایننس در مورد انطباق تراکنش‌ها با قوانین ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شبکۀ مالی مخفی بابک زنجانی را تأیید می‌کند که ظرف دو سال تا پایان سال میلادی گذشته، ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش در این صرافی ارز دیجیتال داشته است.

Read more »