سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان و خلیل الحیه عضو شورای رهبری جنبش مقاومت اسلامی فلسطین- حماس، در یک گفت‌وگوی تلفنی، آخرین تحولات منطقه را بررسی کردند. خلیل الحیه گزارشی در خصوص آخرین وضعیت فلسطین اشغالی و تداوم تجاوزگری و اشغالگری رژیم صهیونیستی ارائه کرد و از حمایت و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران از مبارزات مشروع مردم فلسطین تقدیر و تشکر کرد.

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان و خلیل الحیه عضو شورای رهبری جنبش مقاومت اسلامی فلسطین- حماس، بعداز ظهر امروز پنجشنبه ۱۴ خرداد در یک گفت‌وگوی تلفنی ، در خصوص آخرین تحولات منطقه بحث و تبادل نظر کردند.

خلیل الحیه در این گفت‌وگو، ضمن تسلیت مجدد شهادت مقام معظم رهبری و جمعی از فرماندهان و مسوولان کشورمان در جریان تجاوز اخیر امریکایی و صهیونیستی و تبریک پیروزی بزرگ جمهوری اسلامی ایران در جنگ رمضان در دفع تجاوز و ناکام گذاشتن متجاوزان، گزارشی در خصوص آخرین وضعیت فلسطین اشغالی بویژه نوار غزه در سایه تداوم تجاوزگری و اشغالگری رژیم صهیونیستی و کارشکنی این رژیم در اجرای مفاد توافق آتش‌بس ارایه و بر موضع ثابت گروه‌های مقاومت و ملت فلسطین در استمرار پایداری تا تحقق اهداف ملی فلسطین بویژه توقف تجاوزات و رفع اشغالگری تاکید کرد





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