وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به پیشرفتهای روند مذاکرات با ایران، احتمال انتشار اخبار جدید در همین زمینه را نیز داشت تا مذاکرات نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای انجام دهد. وی همچنین در مورد پیشنویسی برای بازگشایی تنگه هرمز و همکاری با شرکای منطقه گفتوگو کرد. همچنین، سوبرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند، در نشست خبری مشترک با روبیو، با اشاره به روابط راهبردی دهلی نو و واشنگتن، موضوعات مربوط به خاورمیانه، همکاریهای دفاعی و اقتصادی را بررسی کرد. همچنین، رسانههای اسرائیل گزارشهایی داشتند مبنی بر نگرانی نتانیاهو در گفتوگو با ترامپ در خصوص روند مذاکرات ایران و فهم مفاد مربوط به لبنان.
مارکو روبیو تأکید کرد که هنوز توافق نهایی حاصل نشده و هدف نهایی این است که اجازه ندهیم ایران به سلاح هستهای دست پیدا کند. در 48 ساعت گذشته نیز با شرکای منطقه خلیج درباره پیشنویسی برای بازگشایی کامل تنگه هرمز و حذف هزینههای عبور و مرور گفتوگو داشتهاند. سوبرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند نیز در نشست خبری مشترک با روبیو موضوعات مربوط به خاورمیانه، همکاریهای دفاعی و اقتصادی بررسی کرده است.
