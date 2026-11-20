سیدعلی مدنی زاده، وزیر اقتصاد، به کنترل نرخ تورم در مهرماه و اصلاحات ساختاری در بازار اوراق دولتی اشاره کرد و از عرضه نفت در بورس برای مردم خبر داد.

سیدعلی مدنی زاده ، وزیر اقتصاد، با انتشار گزارش جدیدی از وضعیت فعلی اقتصاد کشور، بر ثبات نسبی قیمت‌ها و کنترل دقیق‌تر متغیرهای کلان تاکید کرد. وی در گفتگوی ویژه خبری خود، آخرین شاخص‌های تورمی و تجاری کشور را تشریح کرد و نشان داد که سیاست‌های انقباضی و نظارتی دولت، نتایج ملموسی در کاهش نوسانات بازار داشته است.

نرخ تورم و کنترل رشد نقدینگی

طبق آمار رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی، نرخ تورم ماهانه در چهار ماه اخیر در بازه‌ای بین ۳ تا ۴ درصد تثبیت شده است. در ماه مهر نیز این نرخ به ۴.۶ درصد افزایش یافت. وزیر اقتصاد با بیان اینکه خوشبختانه رشد ماهانه قیمت‌های سبد مصرف‌کننده به شدت کنترل شده است، پیش‌بینی کرد که بتوانند این روند صعودی را در همین محدوده‌های پایین حفظ کنند. همچنین وی افزود که رشد نقدینگی از طریق اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اقدامات انجام‌شده در بازار بین‌بانکی به شکلی جدی مهار شده است.

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تاثیر جنگ بر مرزها و تجارت خارجی

وزیر اقتصاد در تشریح چالش‌های لجستیکی، گفت که هم‌اکنون تمامی مرزهای کشور به جز یک مرز باز هستند و جریان مبادلات تجاری در آن‌ها برقرار است. او با اشاره به افت تجارت خارجی که از منفی ۳۵ درصد به منفی ۲۰ درصد رسید، اعلام کرد که بخشی از کاهش مبادلات در ماه‌های گذشته جبران شده است. به دلیل محاصره دریایی، حجم قابل‌توجهی از صادرات و واردات به سمت مرزهای زمینی شمالی، شرقی و غربی و همچنین مسیر دریای خزر منتقل شد.

حل مشکلات صف‌های کامیون در مرزها

سیدعلی مدنی زاده توضیح داد که بخش عمده‌ای از صف‌های طولانی کامیون‌ها در مرزها، ناشی از جابه‌جایی ناگهانی مسیر تجاری و آماده نبودن زیرساخت‌های مرزی برای پذیرش این حجم ناگهانی از مبادلات بود. با این حال، وی گزارش داد که با اقدامات انجام‌شده طی سه ماه گذشته، صف کامیون‌ها در مرز دوغارون به صفر رسیده است. حدود هزار و چهارصد کامیون صادراتی از این مرز در شرق کشور تردد داشته‌اند و وزیر اقتصاد با اطمینان گفت که توانسته‌ایم تحولی قابل‌توجه در تجارت خارجی ایجاد کنیم.

اصلاحات بازار اوراق و مهار تورم

یکی از نکات کلیدی مطرح شده توسط وزیر اقتصاد، اصلاحات صورت‌گرفته در بازار اوراق دولتی بود. وی بیان کرد که این اصلاحات نسبت به سال گذشته نقش تعیین‌کننده‌ای در مهار تورم داشت و در غیر این صورت، احتمال عبور تورم از مرز ۱۰۰ درصد وجود می‌داشت. اصلاحات ساختاری در بازار بدهی امکان خرید و فروش اوراق را در بازار فراهم کرد و مانع تبدیل آن‌ها به پایه پولی بانک مرکزی شد. سیاست کنترل رشد ترازنامه و اصلاحات بانکی نیز با همراهی بانک مرکزی به ثبات بیشتر این حوزه کمک کرد.

عرضه نفت در بازار سرمایه برای مردم

وزیر اقتصاد در پایان برنامه خود از یک طرح جدید خبر داد که بر اساس مصوبه هفته گذشته دولت، نفت کشور از طریق گواهی سپرده نفت و اوراق سلف نفتی در بازار سرمایه عرضه خواهد شد. این طرح قرار است طی روزهای آینده با حضور رئیس‌جمهور و سرپرست وزارت نفت رونمایی شود و جزئیات آن در همان زمان اعلام خواهد شد. خریداران این اوراق می‌توانند در تاریخ مشخصی نفت تحویل بگیرند و از آن برای مصارف پالایشگاهی یا صادرات استفاده کنند، که این امر مشارکت فعال مردم و فعالان اقتصادی در بازارهای مالی را افزایش می‌دهد.