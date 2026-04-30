وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد که برای حمله به ایران نیازی به مجوز کنگره ندارد. در همین حال، اختلافات داخلی جمهوری اسلامی و تنشهای منطقهای همچنان ادامه دارد. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در تماس با همتای سوئیسی خود گفتوگو کرد، در حالی که وزرای خارجه امارات و فرانسه نیز پیامدهای حملات موشکی ایران را بررسی کردند. همچنین، شاهزاده رضا پهلوی به اعدام ساسان آزادوار واکنش نشان داد و اسرائیل نیز آمادگی خود را برای درگیری احتمالی با ایران اعلام کرد.
وزیر جنگ آمریکا ، پیت هگست، در پاسخ به پرسشهای سناتور دموکرات، اعلام کرد که برای حمله دوباره به جمهوری اسلامی ایران، نیازی به مجوز کنگره ندارد.
او در این باره گفت: «ما در حال حاضر در وضعیت آمادهباش کامل قرار داریم و هرگونه اقدام نظامی علیه ایران، تحت پوشش اختیارات موجود رییسجمهوری اجرا خواهد شد. » این اظهارات در حالی صورت میگیرد که تنشهای منطقهای همچنان ادامه دارد و مقامات آمریکایی و اروپایی به دنبال راهکارهای دیپلماتیک برای کاهش خطرات هستند.
هگست همچنین تاکید کرد که ایالات متحده همچنان به تلاشهای دیپلماتیک برای حل اختلافات با ایران ادامه میدهد، اما در صورت لزوم، آماده پاسخگویی نظامی است. از سوی دیگر، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در تماس تلفنی با ایگنازیو کاسیس، وزیر خارجه سوئیس، درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقهای گفتوگو کرد. در این تماس، دو طرف بر اهمیت همکاریهای دوجانبه و نقش سوئیس در تسهیل گفتوگوهای بینالمللی تاکید کردند.
همچنین، وزرای خارجه امارات متحده عربی و فرانسه در تماس تلفنی، پیامدهای حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران را بررسی کردند. آنها همچنین درباره صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی، و نیز امنیت کشتیرانی و تامین انرژی گفتوگو کردند. دونالد ترامپ، رییسجمهوری سابق آمریکا، در پیامی انتخاب علی الزیدی بهعنوان نامزد نخستوزیری عراق را تبریک گفت و برای او در مسیر تشکیل دولت جدید آرزوی موفقیت کرد.
ترامپ در این پیام ابراز امیدواری کرد که دولت آینده عراق عاری از «تروریسم» باشد و بتواند آیندهای روشنتر برای این کشور رقم بزند. او همچنین بر تمایل واشینگتن برای آغاز مرحلهای تازه در روابط دو کشور تاکید کرد. رییس پلیس مبارزه با «تروریسم» بریتانیا نیز درباره سطح تهدید گفت: «بریتانیا مدتی است با یک تهدید تدریجی «تروریستی» مواجه بوده است.
ما در حال فعالیت در برابر یک وضعیت جهانی غیرقابل پیشبینی هستیم که پیامدهای آن به داخل کشور نیز کشیده شده، از جمله تهدیدهای فیزیکی از سوی بازیگران وابسته به دولتها. » معاون سازمان بورس ایران نیز اعلام کرد که بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، معاملات بازار سهام تا دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ متوقف خواهد بود و بازگشایی آن منوط به بررسی مستمر شرایط است.
شاهزاده رضا پهلوی در شبکههای اجتماعی در واکنش به اعدام ساسان آزادوار، بازداشتی دیماه ۱۴۰۴ نوشت: «این قهرمان ۲۱ساله کاراته در اصفهان امروز به دست جمهوری اسلامی به قتل رسید. رژیم هفتههاست اینترنت را قطع کرده و در سکوت، ایرانیان را اعدام میکند. » او افزود: «رژیم به بهانه مذاکره، از جهان برای بقایش وقت میخرد. هرلحظه بقای این رژیم جنایتکار، به بهای جان جوانی دیگر از ایران تمام میشود.
» شبکه ۱۲ اسرائیل نیز اعلام کرد که اسرائیل در حالت آمادهباش بالا قرار دارد و در حال افزایش آمادگیها برای احتمال ازسرگیری درگیری با جمهوری اسلامی است. براساس این گزارش، مقامهای اسرائیلی احتمال فروپاشی مذاکرات میان واشینگتن و تهران را از اوایل هفته آینده محتمل میدانند.
دو منبع آگاه در ایران به ایراناینترنشنال گفتند که مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی و محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، از نحوه پیشبرد دیپلماسی جمهوری اسلامی، بهویژه مذاکرات هستهای، از سوی عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، ناراضیاند و خواستار برکناری او هستند. این منابع که در جریان گفتوگوهای جاری میان روسای قوه مجریه و مقننه قرار دارند، به ایراناینترنشنال گفتند پزشکیان و قالیباف معتقدند وزیر امور خارجه در هفتههای گذشته، به جای ایفای نقش خود بهعنوان یکی از وزیران که باید مجری سیاستهای دولت باشد، بیشتر در جایگاه دستیار احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، ظاهر شده است.
به گفته این منابع، عراقچی در دو هفته گذشته بدون اطلاع پزشکیان، در هماهنگی کامل با وحیدی و بر اساس دستورالعملهای او عمل کرده است. این روند، نارضایتی شدید پزشکیان را در پی داشته و او به نزدیکان خود گفته است در صورت ادامه این وضعیت، عراقچی را از سمت خود برکنار خواهد کرد. از بروز اختلافهای جدی میان پزشکیان و احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران که گفته میشود اکنون فرد شماره یک این نهاد است، منتشر شده بود.
همچنین، مالک شریعتی، نماینده مجلس ایران، در واکنش به تهدیدهای احتمالی علیه ایران گفت: «به همه پیغام دادهایم که اگر دوباره به ایران حمله شود برای مدتها باید با نفت و گاز منطقه خداحافظی کنید.
