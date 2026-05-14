سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه امروز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت در حاشیه دیدارهای خود با همتایان از کشورهای مختلف در پاسخ به پرسشی که «همزمان با حضور شما در اینجا و حضور دونالد ترامپ در چین، مقامات آمریکایی و اسرائیلی تهدیداتی را علیه ایران مطرح کردهاند و گفتهاند که بهمحض بازگشت رئیس جمهور آمریکا، حملاتی صورت خواهد گرفت. پاسخ ایران چیست؟» گفت: ما به این تهدیدها عادت داریم. آنها مدتهاست که به اشکال و شیوههای مختلف تهدیدهای خود را تکرار میکنند اما خودشان نیز میدانند که از این تهدیدها و حتی از جنگی که به راه انداختند، هیچ نتیجهای نگرفتهاند و نخواهند گرفت. به گزارش ایرنا، عراقچی تصریح کرد: من امروز نیز در سخنان خود در بریکس مجدداً تأکید کردم که هیچ راهحل نظامی برای موضوعات مربوط به ایران وجود ندارد. ایران در برابر تهدیدها محکم ایستاده و سر خم نمیکند. آنها این مسئله را دیده و تجربه کردهاند؛ ۴۰ روز با ما جنگیدند و نتیجه آن را نیز دیدند. ایران در برابر فشارها مقاومت میکند. در عین حال، کسانی که با زبان احترام با ایران سخن بگویند، با همان زبان پاسخ خواهند گرفت. بنابراین راهحل در تهدید کردن نیست. هرچه بیشتر تهدید کنند، نتیجهای جز ناکامی برایشان به همراه نخواهد داشت. اگر میخواهند بار دیگر ما را امتحان کنند و وارد جنگ شوند، نتیجهای جز آنچه در گذشته گرفتند، نخواهند داشت.
